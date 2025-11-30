Україна похвалила Навроцького за жорстке рішення щодо Орбана
Україна похвалила Навроцького за жорстке рішення щодо Орбана

Андрій Сибіга
Навроцький приємно здивував українців
Шеф української дипломатії Андрій Сибіга заявив, що вважає рішення польського лідера Кароля Навроцького не зустрічатись з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном "дійсно хорошим".

  • Дедалі більше лідерів Європи зневажливо ставляться до Орбана.
  • Таким чином поплічник Путіна опиняється в політичній ізоляції.

Що важливо розуміти, очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач 30 листопада офіційно підтвердив, що Навроцький вирішив не зустрічатись з Віктором Орбаном.

Такий крок був ухвалений після того, як угорський лідер провів зустріч у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним та згодом виступив із серією антиукраїнських заяв.

За словами очільника МЗС України, "це дійсно хороше рішення".

Воно демонструє принципову позицію Польщі та її сильне почуття солідарності, підтверджуючи її відданість європейській єдності та безпеці у вирішальний момент. Дякую, Польще!

Варто зазначити, що вже 3 грудня Кароль Навроцький вирушить з візитом до Угорщини.

Саме там він стане учасником саміту лідерів країн Вишеградської групи.

Наступного дня польський лідер у супроводі першої леді повинен був здійснити офіційний візит до Будапешта та провести зустрічі, серед інших, з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.

Проте тепер візит до Будапешта офіційно скасовано, а Орбан знову опиняється в ізоляції на європейський політичній арені.

