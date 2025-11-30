Україна похвалила Навроцького за жорстке рішення щодо Орбана

Шеф української дипломатії Андрій Сибіга заявив, що вважає рішення польського лідера Кароля Навроцького не зустрічатись з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном "дійсно хорошим".

Навроцький приємно здивував українців

Що важливо розуміти, очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач 30 листопада офіційно підтвердив, що Навроцький вирішив не зустрічатись з Віктором Орбаном.

Такий крок був ухвалений після того, як угорський лідер провів зустріч у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним та згодом виступив із серією антиукраїнських заяв.

За словами очільника МЗС України, "це дійсно хороше рішення".

Воно демонструє принципову позицію Польщі та її сильне почуття солідарності, підтверджуючи її відданість європейській єдності та безпеці у вирішальний момент. Дякую, Польще! Андрій Сибіга Глава МЗС України

Dziękujemy, Polsko 🇺🇦🇵🇱 https://t.co/CiY52hs5Xh — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 30, 2025

Варто зазначити, що вже 3 грудня Кароль Навроцький вирушить з візитом до Угорщини.

Саме там він стане учасником саміту лідерів країн Вишеградської групи.

Наступного дня польський лідер у супроводі першої леді повинен був здійснити офіційний візит до Будапешта та провести зустрічі, серед інших, з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.