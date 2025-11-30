Україна похвалила Навроцького за жорстке рішення щодо Орбана

Шеф української дипломатії Андрій Сибіга заявив, що вважає рішення польського лідера Кароля Навроцького не зустрічатись з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном "дійсно хорошим".
Головні тези:
- Дедалі більше лідерів Європи зневажливо ставляться до Орбана.
- Таким чином поплічник Путіна опиняється в політичній ізоляції.
Навроцький приємно здивував українців
Що важливо розуміти, очільник Бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач 30 листопада офіційно підтвердив, що Навроцький вирішив не зустрічатись з Віктором Орбаном.
Такий крок був ухвалений після того, як угорський лідер провів зустріч у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним та згодом виступив із серією антиукраїнських заяв.
За словами очільника МЗС України, "це дійсно хороше рішення".
Варто зазначити, що вже 3 грудня Кароль Навроцький вирушить з візитом до Угорщини.
Саме там він стане учасником саміту лідерів країн Вишеградської групи.
Наступного дня польський лідер у супроводі першої леді повинен був здійснити офіційний візит до Будапешта та провести зустрічі, серед інших, з прем'єр-міністром Віктором Орбаном.
Проте тепер візит до Будапешта офіційно скасовано, а Орбан знову опиняється в ізоляції на європейський політичній арені.
