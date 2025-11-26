В команде Путина начался раскол из-за войны против Украины
В команде Путина начался раскол из-за войны против Украины

Путин
Источник:  online.ua

Ключевые члены команды российского диктатора Владимира Путина публично демонстрируют совершенно разные позиции о возможности завершения захватнической войны против Украины в ближайшее время.

  • Помощник Путина Ушаков рассчитывает на скорейшее завершение войны.
  • А спикер Кремля Песков утверждает, что этого не произойдет.

Что известно о расколе в Кремле

Первым с заявлением на этот счет выступил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

Что важно понимать, именно он вовлечен в мирный переговорный процесс.

Ушаков неожиданно заявил российским пропагандистам, что не исключает завершения российской агрессии против Украины в 2025 году, то есть фактически в течение ближайшего месяца.

Хотелось бы, — ответил Ушаков на вопрос о вероятности завершения войны в ближайшее время.

Однако спикер Кремля Дмитрий Песков назвал преждевременными заявления о том, что Россия близка к мирному соглашению.

Также спикер Путина начал цинично врать, что Запад попытается сорвать мирный процесс.

То, что будет очень большое количество людей в разных странах — включая Соединенные Штаты, — которые будут пытаться сорвать вот эти тенденции на выход в мирное русло, ну, это однозначно. Таких людей будет много, — выдумывает Дмитрий Песков.

