В команде Путина начался раскол из-за войны против Украины

Ключевые члены команды российского диктатора Владимира Путина публично демонстрируют совершенно разные позиции о возможности завершения захватнической войны против Украины в ближайшее время.
Главные тезисы
- Помощник Путина Ушаков рассчитывает на скорейшее завершение войны.
- А спикер Кремля Песков утверждает, что этого не произойдет.
Что известно о расколе в Кремле
Первым с заявлением на этот счет выступил помощник российского диктатора Юрий Ушаков.
Что важно понимать, именно он вовлечен в мирный переговорный процесс.
Ушаков неожиданно заявил российским пропагандистам, что не исключает завершения российской агрессии против Украины в 2025 году, то есть фактически в течение ближайшего месяца.
Однако спикер Кремля Дмитрий Песков назвал преждевременными заявления о том, что Россия близка к мирному соглашению.
Также спикер Путина начал цинично врать, что Запад попытается сорвать мирный процесс.
