У команді Путіна почався розкол через війну проти України
Джерело:  online.ua

Ключові члени команди російського диктатора Володимира Путіна публічно демонструють абсолютно різні позиції щодо можливості завершення загарбницької війни проти України найближчим часом.

Головні тези:

  • Помічник Путіна Ушаков розраховує на швидке завершення війни.
  • А речник Кремля Пєсков стверджує, що цього не станеться.

Що відомо про розкол у Кремлі

Першим зі заявою з цього приводу виступив помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

Що важливо розуміти, саме він залучений до мирного переговорного процесу.

Ушаков неочікувано заявив російським пропагандистам, що не виключає завершення російської агресії проти України в 2025 році, тобто фактично протягом найближчого місяця.

Хотілося б, — відповів Ушаков на питання про ймовірність завершення війни найближчим часом.

Однак речник Кремля Дмитро Пєсков назвав передчасними заяви про те, що Росія близька до мирної угоди.

Також речник Путіна почав цинічно брехати, що Захід спробує зірвати мирний процес.

Те, що буде дуже велика кількість людей в різних країнах — включаючи Сполучені Штати, — які будуть намагатися зірвати ось ці тенденції на вихід у мирне русло, ну, це однозначно. Таких людей буде багато, — вигадує Дмитро Пєсков.

