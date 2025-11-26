У команді Путіна почався розкол через війну проти України

Що відомо про розкол у Кремлі

Першим зі заявою з цього приводу виступив помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

Що важливо розуміти, саме він залучений до мирного переговорного процесу.

Ушаков неочікувано заявив російським пропагандистам, що не виключає завершення російської агресії проти України в 2025 році, тобто фактично протягом найближчого місяця.

Хотілося б, — відповів Ушаков на питання про ймовірність завершення війни найближчим часом.

Однак речник Кремля Дмитро Пєсков назвав передчасними заяви про те, що Росія близька до мирної угоди.

Також речник Путіна почав цинічно брехати, що Захід спробує зірвати мирний процес.