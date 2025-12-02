Украинские воины атаковали подразделение "Ахмат" и здание ФСБ в Чечне — видео

В течение ночи дроны Сил обороны Украины совершали мощную атаку на оккупированную Россией Чечню. Под удары попала база подразделения "Ахмат" в Гудермесе и здание ФСБ в Ахчой-Мартане.
Главные тезисы
- Начались 1 378 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Украинские воины ежедневно продолжают наносить удары по территории врага.
Согласно последним данным, ночью 2 декабря было атаковано сразу три НПЗ в России:
в Туапсе,
в Ильском (Краснодарский край),
в Ливнах (Орловская область).
Кроме того, сообщается об ударе по месту дислокации полка "Ахмат" в Гудермесе, Чечня.
Также было успешно поражено здание ФСБ в Ахчой-Мартане.
Общие боевые потери армии РФ по состоянию на 2 декабря 2025 года:
личного состава — около 1 175 030 (+1 110) человек
боевых бронированных машин — 23 679 (+1) ед.
артиллерийских систем — 34 768 (+14) ед.
БпЛА оперативно-тактического уровня — 86 141 (+51) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 68 641 (+58) ед.
специальной техники — 4 011 (+1) ед.
За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава врага.
