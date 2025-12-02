Украинские воины атаковали подразделение "Ахмат" и здание ФСБ в Чечне — видео
Украинские воины атаковали подразделение "Ахмат" и здание ФСБ в Чечне — видео

Чечня снова оказалась под ударами Украины
В течение ночи дроны Сил обороны Украины совершали мощную атаку на оккупированную Россией Чечню. Под удары попала база подразделения "Ахмат" в Гудермесе и здание ФСБ в Ахчой-Мартане.

  • Начались 1 378 сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Украинские воины ежедневно продолжают наносить удары по территории врага.

С

Согласно последним данным, ночью 2 декабря было атаковано сразу три НПЗ в России:

  • в Туапсе,

  • в Ильском (Краснодарский край),

  • в Ливнах (Орловская область).

Кроме того, сообщается об ударе по месту дислокации полка "Ахмат" в Гудермесе, Чечня.

Также было успешно поражено здание ФСБ в Ахчой-Мартане.

Общие боевые потери армии РФ по состоянию на 2 декабря 2025 года:

  • личного состава — около 1 175 030 (+1 110) человек

  • боевых бронированных машин — 23 679 (+1) ед.

  • артиллерийских систем — 34 768 (+14) ед.

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 86 141 (+51) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 68 641 (+58) ед.

  • специальной техники — 4 011 (+1) ед.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава врага.

Битва за Покровск. Командующий ДШВ выступил с важным предупреждением
Битва за Покровск продолжается
В России горит еще одна нефтебаза после атаки дронов — видео
"Бавовна" в России 2 декабря - что известно
Путин соврал об оккупации Волчанска накануне визита Виткоффа
ЦПД
Путин лжет о продвижении армии РФ на фронте

