Украинские воины атаковали подразделение "Ахмат" и здание ФСБ в Чечне — видео

В течение ночи дроны Сил обороны Украины совершали мощную атаку на оккупированную Россией Чечню. Под удары попала база подразделения "Ахмат" в Гудермесе и здание ФСБ в Ахчой-Мартане.

С

Согласно последним данным, ночью 2 декабря было атаковано сразу три НПЗ в России:

в Туапсе,

в Ильском (Краснодарский край),

в Ливнах (Орловская область).

Кроме того, сообщается об ударе по месту дислокации полка "Ахмат" в Гудермесе, Чечня.

Также было успешно поражено здание ФСБ в Ахчой-Мартане.

Общие боевые потери армии РФ по состоянию на 2 декабря 2025 года:

личного состава — около 1 175 030 (+1 110) человек

боевых бронированных машин — 23 679 (+1) ед.

артиллерийских систем — 34 768 (+14) ед.

БпЛА оперативно-тактического уровня — 86 141 (+51) ед.

автомобильной техники и автоцистерн — 68 641 (+58) ед.

специальной техники — 4 011 (+1) ед.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один район сосредоточения личного состава врага.