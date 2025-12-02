Трамп начал реализовывать "сценарий мечты для России"

Генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес озвучил прогноз, что "мирный план" американского лидера Дональда Трампа по завершению российской войны может стать болезненным ударом не только для Украины, но и для НАТО.
Главные тезисы
- Трамп активно лоббирует идею тотальной амнистии России после всех ее преступлений.
- Это может подорвать НАТО изнутри.
Путин воплощает свои планы руками Трампа
По мнению иностранных аналитиков, новый "мирный план" США может стать причиной раскола в НАТО.
Свое мнение на этот счет озвучил генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес:
Журналисты убеждены: российский диктатор уже давно осознал, что не может разгромить войска НАТО в полномасштабной войне.
Путин не может отрицать тот факт, что его солдаты не способны одолеть даже украинских воинов.
Поэтому единственный план главы Кремля заключается в том, чтобы победить Альянс на политической арене, подорвав его изнутри.
