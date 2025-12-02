Трамп начал реализовывать "сценарий мечты для России"
Трамп начал реализовывать "сценарий мечты для России"

Читати українською
Источник:  The Wall Street Journal

Генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес озвучил прогноз, что "мирный план" американского лидера Дональда Трампа по завершению российской войны может стать болезненным ударом не только для Украины, но и для НАТО.

  • Трамп активно лоббирует идею тотальной амнистии России после всех ее преступлений.
  • Это может подорвать НАТО изнутри.

Путин воплощает свои планы руками Трампа

По мнению иностранных аналитиков, новый "мирный план" США может стать причиной раскола в НАТО.

Свое мнение на этот счет озвучил генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес:

Это сценарий мечты для России. Со времен Советского Союза ее целью было вбить клин между США и Европой. Я думаю, что причина, почему Трамп игнорирует Европу, заключается в том, что он считает Европу незначительной.

Журналисты убеждены: российский диктатор уже давно осознал, что не может разгромить войска НАТО в полномасштабной войне.

Путин не может отрицать тот факт, что его солдаты не способны одолеть даже украинских воинов.

Поэтому единственный план главы Кремля заключается в том, чтобы победить Альянс на политической арене, подорвав его изнутри.

Политически Россия на грани победы. Это создаст огромные разногласия в трансатлантическом партнерстве, — предупреждает членов НАТО Эд Арнольд, бывший офицер британской армии.

