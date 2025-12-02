Трамп хочет вернуть Путину замороженные российские активы
Трамп хочет вернуть Путину замороженные российские активы

Трамп
Источник:  Politico

Как удалось узнать изданию Politico, команда президента США Дональда Трампа еще несколько месяцев назад дала понять ЕС, что намерена вернуть стране-агрессорке РФ ее замороженные активы после подписания мирного соглашения по Украине.

Главные тезисы

  • Трамп предлагает инвестировать российские активы в фонд для поддержки Украины и создания отдельного американо-российского фонда.
  • Власти Евросоюза пока сопротивляются официальному Вашингтону.

Трамп хочет иметь решающий голос в решении по росактивам

Согласно данным анонимных источников, члены команды президента США сообщили об этом посланнику ЕС по санкциям Дэвиду О'Салливану.

Несмотря на давление со стороны официального Вашингтона, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен не собирается отказываться от идеи использования этих активов для финансирования Украины.

Официальный Брюссель разозлил пункт в 28-страничном плане Трампа, который предусматривал инвестирование 100 млрд долларов российских активов в "усилия США по восстановлению и инвестированию в Украину", а остальное — в создание отдельного американо-российского фонда.

Власти ЕС расценили это как попытку Белого дома забрать часть средств, а остальное поделить с Путиным.

Главной проблемой до сих пор остается то, что Бельгия поддерживает позицию Трампа, считая конфискацию активов препятствием для возможного мирного урегулирования.

Журналисты отмечают, что премьер Бельгии Барт де Вевер может получить дополнительную поддержку в своем отказе согласиться на "репарационный кредит" Украине со стороны администрации Дональда Трампа.

