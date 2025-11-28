Трамп передав Путіну таємну пропозицію щодо України — інсайдери

Згідно з даними видання The Telegraph, американський лідер Дональд Трамп відправив спецпосланця Стіва Віткоффа та свого зятя Джареда Кушнера до Москви, щоб ті передали російському диктатору Володимиру Путіну таємну пропозицію щодо завершення війни РФ проти України.

Що Трамп запропонує Путіну

За словами анонімних джерел, Білий дім готується визнати контроль Росії над Кримом та іншими окупованими територіями України, щоб добитися так званої “мирної угоди”.

Нещодавно сам Путін почав стверджувати, що юридичне визнання Вашингтоном Криму, а також Донецької й Луганської областей російською територією стане одним із ключових питань мирного процесу.

Що важливо розуміти, у “мирному плані”, який офіційна Москва підготувала для Сполучених Штатів, ішлося про “де-факто” визнання російського контролю над захопленими територіями.

До прикладу, у пункті 21 йшлося про те, що Крим, Луганська та Донецька області визнаються російськими, а Херсонська та Запорізька — “заморожуються” вздовж лінії зіткнення, що означатиме де-факто визнання контролю вздовж цієї лінії.