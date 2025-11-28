Трамп передал Путину тайное предложение касательно Украины — инсайдеры

Согласно данным издания The Telegraph, американский лидер Дональд Трамп отправил спецпосланника Стива Виткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Москву, чтобы те передали российскому диктатору Владимиру Путину тайное предложение о завершении войны РФ против Украины.

Что Трамп предложит Путину

По словам анонимных источников, Белый дом готовится признать контроль России над Крымом и другими оккупированными территориями Украины, чтобы добиться так называемого "мирного соглашения".

Недавно Путин начал утверждать, что юридическое признание Вашингтоном Крыма, а также Донецкой и Луганской областей российской территорией станет одним из ключевых вопросов мирного процесса.

Что важно понимать, в "мирном плане", который официальная Москва подготовила для Соединенных Штатов, речь шла о "де-факто" признании российского контроля над захваченными территориями.

К примеру, в пункте 21 указано, что Крым, Луганская и Донецкая области признаются российскими, а Херсонская и Запорожская — "замораживаются" вдоль линии столкновения, что будет означать де-факто признание контроля вдоль этой линии.