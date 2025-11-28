Трамп передал Путину тайное предложение касательно Украины — инсайдеры
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп передал Путину тайное предложение касательно Украины — инсайдеры

Трамп
Читати українською
Источник:  The Telegraph

Согласно данным издания The Telegraph, американский лидер Дональд Трамп отправил спецпосланника Стива Виткоффа и своего зятя Джареда Кушнера в Москву, чтобы те передали российскому диктатору Владимиру Путину тайное предложение о завершении войны РФ против Украины.

Главные тезисы

  • Трамп хочет склонить Украину к болезненным уступкам России.
  • Путин уже объявил, чего он хочет добиться от США.

Что Трамп предложит Путину

По словам анонимных источников, Белый дом готовится признать контроль России над Крымом и другими оккупированными территориями Украины, чтобы добиться так называемого "мирного соглашения".

Недавно Путин начал утверждать, что юридическое признание Вашингтоном Крыма, а также Донецкой и Луганской областей российской территорией станет одним из ключевых вопросов мирного процесса.

Что важно понимать, в "мирном плане", который официальная Москва подготовила для Соединенных Штатов, речь шла о "де-факто" признании российского контроля над захваченными территориями.

К примеру, в пункте 21 указано, что Крым, Луганская и Донецкая области признаются российскими, а Херсонская и Запорожская — "замораживаются" вдоль линии столкновения, что будет означать де-факто признание контроля вдоль этой линии.

Украинские силы должны выйти из той части Донецкой области, которую они сейчас контролируют. Эта территория должна стать нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной территорией российской федерации. Российские войска в эту зону не будут входить.

