Официальный Брюссель ясно дал понять, что ЕС считает украинского лидера Владимира Зеленского демократически избранным президентом Украины. Также блок отметил, что у российского диктатора Владимира Путина есть "некоторые трудности" с принятием этого факта.

ЕС снова поставил Путина на место

На обвинение российского диктатора ответила спикер Европейской комиссии Паула Пиньо.

Она обратила внимание на то, что Владимир Зеленский — это демократически избранный президент Украины, несмотря на то, что глава Кремля не хочет этого признать.

Президент Зеленский является демократически избранным украинским народом президентом Украины, — подчеркнула Пиньо. Поделиться

Кроме того, она добавила, что официальный Брюссель сотрудничает с украинским лидером и поддерживает его многочисленные усилия, нацеленные на завершение российской захватнической войны.

Очевидно, что президент Путин испытывает определенные трудности с признанием демократически избранного президента своей соседней страны — Украины, — добавила главная пресс-секретарь Еврокомиссии. Поделиться

Что важно понимать, ранее российский диктатор многократно публично врал, что Зеленский не является легитимным президентом и не может участвовать в мирных переговорах как представляющая Украину сторона.