Евросоюз жестко ответил на упреки Путина касательно Зеленского
Категория
Политика
Дата публикации

Евросоюз жестко ответил на упреки Путина касательно Зеленского

Путин
Read in English
Читати українською

Официальный Брюссель ясно дал понять, что ЕС считает украинского лидера Владимира Зеленского демократически избранным президентом Украины. Также блок отметил, что у российского диктатора Владимира Путина есть "некоторые трудности" с принятием этого факта.

Главные тезисы

  • Путин ищет способ устранить Зеленского из мирного процесса.
  • Кроме ЕС, этими попытками также недоволен президент США.

ЕС снова поставил Путина на место

На обвинение российского диктатора ответила спикер Европейской комиссии Паула Пиньо.

Она обратила внимание на то, что Владимир Зеленский — это демократически избранный президент Украины, несмотря на то, что глава Кремля не хочет этого признать.

Президент Зеленский является демократически избранным украинским народом президентом Украины, — подчеркнула Пиньо.

Кроме того, она добавила, что официальный Брюссель сотрудничает с украинским лидером и поддерживает его многочисленные усилия, нацеленные на завершение российской захватнической войны.

Очевидно, что президент Путин испытывает определенные трудности с признанием демократически избранного президента своей соседней страны — Украины, — добавила главная пресс-секретарь Еврокомиссии.

Что важно понимать, ранее российский диктатор многократно публично врал, что Зеленский не является легитимным президентом и не может участвовать в мирных переговорах как представляющая Украину сторона.

По словам американского лидера Дональда Трампа, такие обвинения из Москвы являются всего лишь "показухой" в рамках мирного процесса.

