Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 28 ноября встретился в Москве с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным и снова предложил Будапешт как площадку для мирных переговоров по войне РФ против Украины.
Главные тезисы
- Виктор Орбан предложил Будапешт как площадку для мирных переговоров для завершения войны РФ против Украины.
- Обсуждались “мирные усилия” по завершению войны в Украине, ощущаемые экономические потери и перспективы сотрудничества.
Орбан предлагает Путину Будапешт как площадку для мирных переговоров по Украине
Венгерская делегация сегодня прибыла в Кремль на переговоры с Путиным. В нее, в частности, вошел глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
С российской стороны также участвуют министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник Путина Юрий Ушаков и вице-премьер-министр Александр Новак.
Орбан отметил, что в должности премьер-министра он уже в 14-й раз встречается с Путиным. Стороны, в частности, обсудили «мирные усилия» по завершению войны в Украине.
По его словам, Венгрия готова обеспечить площадку для мирных переговоров и способствовать успешному завершению этого процесса.
Путин поблагодарил венгерского премьер-министра и отметил, что идея провести переговоры в Будапеште принадлежала президенту США Дональду Трампу.
Встреча Орбана и Путина в пятницу стала первой с июля 2024 года, когда венгерский премьер прибыл в Москву с мирной миссией. Тогда венгерское правительство подтвердило поездку только после приземления самолета Орбана в РФ.
