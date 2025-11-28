"Миротворец" Орбан встретился с Путиным в Москве — что предлагает
"Миротворец" Орбан встретился с Путиным в Москве — что предлагает

Орбан
Источник:  online.ua

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 28 ноября встретился в Москве с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным и снова предложил Будапешт как площадку для мирных переговоров по войне РФ против Украины.

  • Виктор Орбан предложил Будапешт как площадку для мирных переговоров для завершения войны РФ против Украины.
  • Обсуждались “мирные усилия” по завершению войны в Украине, ощущаемые экономические потери и перспективы сотрудничества.

Орбан предлагает Путину Будапешт как площадку для мирных переговоров по Украине

Венгерская делегация сегодня прибыла в Кремль на переговоры с Путиным. В нее, в частности, вошел глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

С российской стороны также участвуют министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник Путина Юрий Ушаков и вице-премьер-министр Александр Новак.

Орбан отметил, что в должности премьер-министра он уже в 14-й раз встречается с Путиным. Стороны, в частности, обсудили «мирные усилия» по завершению войны в Украине.

Украина — это сосед Венгрии, поэтому Венгрия в полной мере ощущает влияние украинского конфликта (имеется в виду война РФ против Украины — ред.) на себе. В частности, мы несем ощутимые экономические потери. Венгрия заинтересована в мире, и мы искренне надеемся, что недавно обнародованные мирные инициативы в конечном итоге приведут к результату.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

По его словам, Венгрия готова обеспечить площадку для мирных переговоров и способствовать успешному завершению этого процесса.

Путин поблагодарил венгерского премьер-министра и отметил, что идея провести переговоры в Будапеште принадлежала президенту США Дональду Трампу.

Встреча Орбана и Путина в пятницу стала первой с июля 2024 года, когда венгерский премьер прибыл в Москву с мирной миссией. Тогда венгерское правительство подтвердило поездку только после приземления самолета Орбана в РФ.

