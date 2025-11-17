"Шансов нет". Орбан цинично высказался о победе Украины в войне против РФ

Заявления премьера Венгрии Виктора Орбана снова вызвали дискуссии в Европе, особенно на фоне обсуждения будущей финансовой поддержки Украины и продолжающегося давления на бюджет ЕС.
Главные тезисы
- Орбан выразил мнение, что Украине нет шансов на победу в войне с Россией и считает финансовую помощь ЕС излишней.
- Орбан поддерживает переговоры между США и Россией, выражая сомнения в пользе военной поддержки Киеву.
- Венгерский премьер настаивает на построении собственного дипломатического канала в украинском вопросе и предлагает стабилизацию границ и создание зоны безопасности в будущем соглашении с Украиной.
Орбан сделал циничное заявление о возможности победы Украины
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Украины, по его мнению, нет шансов на победу, а финансовая помощь Киеву со стороны ЕС становится для объединения чрезмерным бременем.
Орбан подчеркнул, что такие расходы, как он считает, негативно отражаются на экономике Союза и ставят под сомнение целесообразность дальнейших вложений.
Будапешт уже блокировал продление санкций против России и неоднократно тормозил решение по украинским пакетам помощи.
Премьер отметил, что европейские лидеры, по его словам, стремятся продолжать военную поддержку Киева, считая это необходимым для усиления собственных позиций перед возможными переговорами.
Однако он настаивает, что подобный подход, по его мнению, ошибочен, и что условия сейчас более выгодны для Москвы.
Орбан выразил ожидание, что ключевую роль в будущих договоренностях будут играть США и Россия, а Европе, по его словам, следует строить собственный дипломатический канал.
Премьер объяснил, что сначала Вашингтон может провести переговоры с Москвой, а затем ЕС должен определить свои позиции и попытаться согласовать их с американской стороной.
Орбан подчеркнул, что рассматривает украинский вопрос через призму интересов европейцев и, прежде всего, венгерского общества.
При этом он выразил уверенность, что Россия не будет нападать на страны ЕС или НАТО, поскольку, по его словам, нет достаточных ресурсов для расширения конфликта.
