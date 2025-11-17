"Шансов нет". Орбан цинично высказался о победе Украины в войне против РФ

Заявления премьера Венгрии Виктора Орбана снова вызвали дискуссии в Европе, особенно на фоне обсуждения будущей финансовой поддержки Украины и продолжающегося давления на бюджет ЕС.

Орбан сделал циничное заявление о возможности победы Украины

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Украины, по его мнению, нет шансов на победу, а финансовая помощь Киеву со стороны ЕС становится для объединения чрезмерным бременем.

Орбан подчеркнул, что такие расходы, как он считает, негативно отражаются на экономике Союза и ставят под сомнение целесообразность дальнейших вложений.

Будапешт уже блокировал продление санкций против России и неоднократно тормозил решение по украинским пакетам помощи.

Также Венгрия продвигала идею ослабления ограничений на поставку российской нефти, введенных США в отношении крупных энергетических компаний. Поделиться

Премьер отметил, что европейские лидеры, по его словам, стремятся продолжать военную поддержку Киева, считая это необходимым для усиления собственных позиций перед возможными переговорами.

Однако он настаивает, что подобный подход, по его мнению, ошибочен, и что условия сейчас более выгодны для Москвы.

Орбан выразил ожидание, что ключевую роль в будущих договоренностях будут играть США и Россия, а Европе, по его словам, следует строить собственный дипломатический канал.

Премьер объяснил, что сначала Вашингтон может провести переговоры с Москвой, а затем ЕС должен определить свои позиции и попытаться согласовать их с американской стороной.

Орбан подчеркнул, что рассматривает украинский вопрос через призму интересов европейцев и, прежде всего, венгерского общества.

Он считает, что в будущем соглашение с Украиной должно включать элементы стабилизации границ и возможное создание зоны безопасности. В отсутствие кардинальных изменений Россия, по его оценке, продолжит продвигаться на востоке Украины, в частности в направлении Донецкой области. Поделиться

При этом он выразил уверенность, что Россия не будет нападать на страны ЕС или НАТО, поскольку, по его словам, нет достаточных ресурсов для расширения конфликта.