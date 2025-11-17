"Шансів немає". Орбан цинічно висловився щодо перемоги України у війні проти РФ

Заяви прем'єра Угорщини Віктора Орбана знову викликали дискусії в Європі, особливо на тлі обговорення майбутньої фінансової підтримки України та триваючого тиску на бюджет ЄС.
Головні тези:
- Орбан цинічно висловився щодо можливості перемоги України у війні з з РФ, називаючи фінансову допомогу з боку ЄС надмірним тягарем.
- Прем'єр Угорщини наголосив на потребі власної дипломатичної стратегії Європи у рамках українського питання, підтримуючи переговори між США та Росією.
Орбан зробив цинічну заяву щодо можливості перемоги України
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що в України, на його думку, відсутні шанси на перемогу, а фінансова допомога Києву з боку ЄС стає для об'єднання надмірним тягарем.
Орбан наголосив, що такі витрати, як він вважає, негативно позначаються на економіці Союзу і ставлять під сумнів доцільність подальших вкладень.
Будапешт уже блокував продовження санкцій проти Росії та неодноразово гальмував рішення щодо українських пакетів допомоги.
Прем'єр зазначив, що європейські лідери, як він стверджує, прагнуть продовжувати військову підтримку Києва, вважаючи це необхідним для посилення власних позицій перед можливими переговорами.
Однак він наполягає, що подібний підхід, на його думку, хибний, і що умови зараз вигідніші для Москви.
Орбан висловив очікування, що ключову роль у майбутніх домовленостях відіграватимуть США і Росія, а Європі, за його словами, слід вибудовувати власний дипломатичний канал.
Прем'єр пояснив, що спочатку Вашингтон може провести переговори з Москвою, а потім ЄС має визначити свої позиції і спробувати узгодити їх з американською стороною.
Орбан наголосив, що розглядає українське питання через призму інтересів європейців і, насамперед, угорського суспільства.
При цьому він висловив упевненість, що Росія не нападатиме на країни ЄС або НАТО, оскільки, за його словами, у неї немає достатніх ресурсів для розширення конфлікту.
