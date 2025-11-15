"Час на боці росіян". Орбан зробив цинічну заяву щодо війни РФ проти України
"Час на боці росіян". Орбан зробив цинічну заяву щодо війни РФ проти України

Орбан
Read in English
Джерело:  Telex

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зовнішні сили повинні примусити Росію і Україну до миру, зазначивши, що у випадку України це було б легше.

Головні тези:

  • Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив цинічне бажання до миру між Росією і Україною.
  • Орбан зазначив, що важливо залучити зовнішні сили для переконання Росії та України у необхідності укладення миру.
  • Україна не існувала б без підтримки Європейського Союзу, стверджує прем'єр-міністр Угорщини.

Орбан зробив цинічну заяву щодо війни РФ проти України

Про це Орбан сказав на антивоєнному мітингу цифрових громадських кіл в Дьйорі 15 листопада у другій половині дня.

За його словами, протиборчі сторони не хочуть миру, і тому зовнішні сили повинні переконати росіян і українців помиритися.

Європейський Союз має засоби, щоб мотивувати Україну в цьому напрямку, оскільки, за його словами, Україна не існувала б без підтримки ЄС.

Проблема, однак, полягає в тому, що провідні західні країни не можуть знайти засобів, щоб переконати росіян, які хочуть окупувати всю Україну, укласти мир, зазначив Орбан.

"Час на боці росіян", — сказав він, додавши, що було б добре укласти мир до того, як росіяни окупують всю Україну.

