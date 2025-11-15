Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зовнішні сили повинні примусити Росію і Україну до миру, зазначивши, що у випадку України це було б легше.
Головні тези:
- Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив цинічне бажання до миру між Росією і Україною.
- Орбан зазначив, що важливо залучити зовнішні сили для переконання Росії та України у необхідності укладення миру.
- Україна не існувала б без підтримки Європейського Союзу, стверджує прем'єр-міністр Угорщини.
Орбан зробив цинічну заяву щодо війни РФ проти України
Про це Орбан сказав на антивоєнному мітингу цифрових громадських кіл в Дьйорі 15 листопада у другій половині дня.
За його словами, протиборчі сторони не хочуть миру, і тому зовнішні сили повинні переконати росіян і українців помиритися.
Європейський Союз має засоби, щоб мотивувати Україну в цьому напрямку, оскільки, за його словами, Україна не існувала б без підтримки ЄС.
"Час на боці росіян", — сказав він, додавши, що було б добре укласти мир до того, як росіяни окупують всю Україну.
