Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зовнішні сили повинні примусити Росію і Україну до миру, зазначивши, що у випадку України це було б легше.

Орбан зробив цинічну заяву щодо війни РФ проти України

Про це Орбан сказав на антивоєнному мітингу цифрових громадських кіл в Дьйорі 15 листопада у другій половині дня.

За його словами, протиборчі сторони не хочуть миру, і тому зовнішні сили повинні переконати росіян і українців помиритися.

Європейський Союз має засоби, щоб мотивувати Україну в цьому напрямку, оскільки, за його словами, Україна не існувала б без підтримки ЄС.

Проблема, однак, полягає в тому, що провідні західні країни не можуть знайти засобів, щоб переконати росіян, які хочуть окупувати всю Україну, укласти мир, зазначив Орбан. Поширити

"Час на боці росіян", — сказав він, додавши, що було б добре укласти мир до того, як росіяни окупують всю Україну.