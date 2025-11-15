Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что внешние силы должны заставить Россию и Украину к миру, отметив, что в случае Украины это было бы легче.
Главные тезисы
- Виктор Орбан выразил циничное желание мира между Россией и Украиной, подчеркнув важность привлечения внешних сил для убеждения сторон.
- Премьер-министр Венгрии утверждает, что Украина бы не существовала без поддержки Европейского Союза.
- Орбан отметил, что время на стороне россиян и ведущие западные страны должны найти средства для убеждения россиян в необходимости заключения мира.
Орбан сделал циничное заявление о войне РФ против Украины
Об этом Орбан сказал на антивоенном митинге цифровых общественных кругов в Дьере 15 ноября во второй половине дня.
По его словам, противоборствующие стороны не хотят мира, и потому внешние силы должны убедить россиян и украинцев помириться.
У Европейского Союза есть средства, чтобы мотивировать Украину в этом направлении, поскольку, по его словам, Украина не существовала бы без поддержки ЕС.
"Время на стороне россиян", — сказал он, добавив, что было бы хорошо заключить мир до того, как россияне оккупируют всю Украину.
