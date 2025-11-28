"Миротворець" Орбан зустрівся з Путіним у Москві — що пропонує

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 28 листопада зустрівся у Москві з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним та знову запропонував Будапешт як майданчик для мирних переговорів щодо війни РФ проти України.

Орбан пропонує Путіну Будапешт як майданчик для мирних переговорів щодо України

Угорська делегація сьогодні прибула до Кремля на переговори з Путіним. До неї, зокрема, увійшов глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

З російської сторони у зустрічі також беруть участь міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, помічник Путіна Юрій Ушаков та віцепрем'єр-міністр Олександр Новак.

Орбан зазначив, що на посаді прем’єр-міністра він вже 14-й раз зустрічається з Путіним. Сторони, зокрема, обговорили «мирні зусилля» щодо завершення війни в Україні.

Україна — це сусід Угорщини, тому Угорщина повною мірою відчуває вплив українського конфлікту (мається на увазі війна РФ проти України — ред.) на собі. Зокрема, ми зазнаємо відчутних економічних втрат. Угорщина зацікавлена ​​у мирі, і ми щиро сподіваємося, що нещодавно оприлюднені мирні ініціативи зрештою приведуть до результату. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

За його словами, Угорщина «готова забезпечити майданчик для мирних переговорів» та сприяти успішному завершенню цього процесу.

Путін подякував угорському прем'єр-міністру і зазначив, що ідея провести переговори в Будапешті належала президенту США Дональду Трампу.

Зустріч Орбана та Путіна у п’ятницю стала першою від липня 2024 року, коли угорський прем’єр прибув до Москви із «мирною місією». Тоді угорський уряд підтвердив поїздку лише після приземлення літака Орбана в РФ.