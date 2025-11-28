"Миротворець" Орбан зустрівся з Путіним у Москві — що пропонує

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 28 листопада зустрівся у Москві з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним та знову запропонував Будапешт як майданчик для мирних переговорів щодо війни РФ проти України.
Головні тези:
- Пропозиція Віктора Орбана використати Будапешт для мирних переговорів по війні в Україні.
- Зустріч Орбана та Путіна є першою з липня 2024 року.
Орбан пропонує Путіну Будапешт як майданчик для мирних переговорів щодо України
Угорська делегація сьогодні прибула до Кремля на переговори з Путіним. До неї, зокрема, увійшов глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.
З російської сторони у зустрічі також беруть участь міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, помічник Путіна Юрій Ушаков та віцепрем'єр-міністр Олександр Новак.
Орбан зазначив, що на посаді прем’єр-міністра він вже 14-й раз зустрічається з Путіним. Сторони, зокрема, обговорили «мирні зусилля» щодо завершення війни в Україні.
За його словами, Угорщина «готова забезпечити майданчик для мирних переговорів» та сприяти успішному завершенню цього процесу.
Путін подякував угорському прем'єр-міністру і зазначив, що ідея провести переговори в Будапешті належала президенту США Дональду Трампу.
Зустріч Орбана та Путіна у п’ятницю стала першою від липня 2024 року, коли угорський прем’єр прибув до Москви із «мирною місією». Тоді угорський уряд підтвердив поїздку лише після приземлення літака Орбана в РФ.
