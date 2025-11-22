Орбан цинічно пообіцяв блокувати будь-яку допомогу ЄС Україні — яка причина

Угорський лідер закликає і Європу також схилити голову перед росіянами.
Головні тези:
- Орбан відмовив Україні у допомозі від ЄС, покладаючи умови належне відношення до “мирного плану” Трампа.
- Блокування Угорщиною будь-яких рішень Євросоюзу на користь України може сильно ускладнити геополітичну ситуацію.
- Відмова від фінансової підтримки ЄС може позначитися на економічному розвитку та стабільності України.
Орбан підтримав “мирний план” Трампа та накинувся на Україну
Відтепер Угорщина блокуватиме усі спільні рішення Євросоюзу, спрямовані на допомогу Україні, доки Київ не погодиться на жорсткі умови "мирного плану" Дональда Трампа.
У ньому прем’єр Угорщини закликав ЄС підтримати "мирний план" США, що складається з 28 пунктів і перетинає низку "червоних ліній" Києва.
Угорський лідер також зауважив у своєму листі, що відтепер Угорщина "не підтримує надання Європейським Союзом будь-якої подальшої фінансової допомоги Україні в будь-якій формі" та "не погоджується на прийняття такого рішення від імені та в рамках ЄС".
Як зазначає Politico, першою очевидною жертвою такого блокування з боку Угорщини може стати так званий репараційний кредит Україні, умови виділення якого зараз активно обговорюються. Планувалося, що рішення по ньому можуть ухвалити вже 18 грудня.
