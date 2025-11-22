Венгерский лидер призывает и Европу также склонить голову перед россиянами.
Главные тезисы
- Орбан отказал Украине в помощи от ЕС, обусловливая это принятием жестких условий “мирного плана” Трампа.
- Блокировка решений Евросоюза в пользу Украины Венгрией создает серьезные трудности в геополитике.
- Отказ финансовой поддержки ЕС может негативно сказаться на экономическом развитии и стабильности Украины.
Орбан поддержал мирный план Трампа и набросился на Украину
Теперь Венгрия будет блокировать все совместные решения Евросоюза, направленные на помощь Украине, пока Киев не согласится на жесткие условия "мирного плана" Дональда Трампа.
В нем премьер Венгрии призвал ЕС поддержать "мирный план" США, состоящий из 28 пунктов и пересекающий ряд "красных линий" Киева.
Венгерский лидер также отметил в своем письме, что теперь Венгрия "не поддерживает предоставление Европейским Союзом какой-либо дальнейшей финансовой помощи Украине в какой-либо форме" и "не соглашается на принятие такого решения от имени и в рамках ЕС".
Как отмечает Politico, первой очевидной жертвой такой блокировки со стороны Венгрии может стать так называемый репарационный кредит Украины, условия выделения которого сейчас активно обсуждаются. Планировалось, что решения по нему могут быть приняты уже 18 декабря.
