Орбан цинично пообещал блокировать любую помощь ЕС Украине — какая причина

Венгерский лидер призывает и Европу также склонить голову перед россиянами.

Орбан поддержал мирный план Трампа и набросился на Украину

Теперь Венгрия будет блокировать все совместные решения Евросоюза, направленные на помощь Украине, пока Киев не согласится на жесткие условия "мирного плана" Дональда Трампа.

Сегодня в канцелярию президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен поступило письмо от Орбана, копию которого смогли получить журналисты издания. Поделиться

В нем премьер Венгрии призвал ЕС поддержать "мирный план" США, состоящий из 28 пунктов и пересекающий ряд "красных линий" Киева.

Европейцы должны немедленно и безоговорочно поддержать мирную инициативу Соединенных Штатов. Помимо поддержки президента США, мы должны без промедления начать автономные и прямые переговоры с Россией. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Венгерский лидер также отметил в своем письме, что теперь Венгрия "не поддерживает предоставление Европейским Союзом какой-либо дальнейшей финансовой помощи Украине в какой-либо форме" и "не соглашается на принятие такого решения от имени и в рамках ЕС".

Как отмечает Politico, первой очевидной жертвой такой блокировки со стороны Венгрии может стать так называемый репарационный кредит Украины, условия выделения которого сейчас активно обсуждаются. Планировалось, что решения по нему могут быть приняты уже 18 декабря.