Орбан цинично пообещал блокировать любую помощь ЕС Украине — какая причина
Орбан цинично пообещал блокировать любую помощь ЕС Украине — какая причина

Орбан
Читати українською
Источник:  Politico

Венгерский лидер призывает и Европу также склонить голову перед россиянами.

Главные тезисы

  • Орбан отказал Украине в помощи от ЕС, обусловливая это принятием жестких условий “мирного плана” Трампа.
  • Блокировка решений Евросоюза в пользу Украины Венгрией создает серьезные трудности в геополитике.
  • Отказ финансовой поддержки ЕС может негативно сказаться на экономическом развитии и стабильности Украины.

Орбан поддержал мирный план Трампа и набросился на Украину

Теперь Венгрия будет блокировать все совместные решения Евросоюза, направленные на помощь Украине, пока Киев не согласится на жесткие условия "мирного плана" Дональда Трампа.

Сегодня в канцелярию президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен поступило письмо от Орбана, копию которого смогли получить журналисты издания.

В нем премьер Венгрии призвал ЕС поддержать "мирный план" США, состоящий из 28 пунктов и пересекающий ряд "красных линий" Киева.

Европейцы должны немедленно и безоговорочно поддержать мирную инициативу Соединенных Штатов. Помимо поддержки президента США, мы должны без промедления начать автономные и прямые переговоры с Россией.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Венгерский лидер также отметил в своем письме, что теперь Венгрия "не поддерживает предоставление Европейским Союзом какой-либо дальнейшей финансовой помощи Украине в какой-либо форме" и "не соглашается на принятие такого решения от имени и в рамках ЕС".

Как отмечает Politico, первой очевидной жертвой такой блокировки со стороны Венгрии может стать так называемый репарационный кредит Украины, условия выделения которого сейчас активно обсуждаются. Планировалось, что решения по нему могут быть приняты уже 18 декабря.

Для Украины скорая сделка по Репарационному кредиту чрезвычайно важна. Он обеспечивает предполагаемое финансирование из денежных остатков иммобилизованных российских суверенных активов, гарантирует стабильность с начала 2026 года и делает это без дополнительных расходов для налогоплательщиков ЕС, заявил в комментарии изданию посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов.

