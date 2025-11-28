Євросоюз жорстко відповів на закиди Путіна щодо Зеленського

Офіційний Брюссель чітко дав зрозуміти, що ЄС вважає українського лідера Володимира Зеленського демократично обраним президентом України. Також блок зазначив, що російський диктатор Володимир Путін має "деякі труднощі" з прийняттям цього факту.

ЄС знову поставив Путіна на місце

На звинувачення російського диктатора відповіла речниця Європейської комісії Паула Піньо.

Вона звернула увагу на те, що Володимир Зеленський — це демократично обраний президент України, попри те, що глава Кремля не хоче цього визнати.

Президент Зеленський є демократично обраним українським народом президентом України, — наголосила Піньо.

Окрім того, вона додала, що офіційний Брюссель співпрацює з українським лідером і підтримує його численні зусилля, які націлені на завершення російської загарбницької війни.

Очевидно, що президент Путін має певні труднощі з визнанням демократично обраного президента своєї сусідньої країни — України, — додала головна речниця Єврокомісії.

Що важливо розуміти, раніше російський диктатор багато разів публічно брехав, що Зеленський не є легітимним президентом і не може брати участь у мирних перемовинах як сторона, що представляє Україну.