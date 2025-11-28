Євросоюз жорстко відповів на закиди Путіна щодо Зеленського
Категорія
Політика
Дата публікації

Євросоюз жорстко відповів на закиди Путіна щодо Зеленського

Путін

Офіційний Брюссель чітко дав зрозуміти, що ЄС вважає українського лідера Володимира Зеленського демократично обраним президентом України. Також блок зазначив, що російський диктатор Володимир Путін має "деякі труднощі" з прийняттям цього факту.

Головні тези:

  • Путін шукає спосіб усунути Зеленського з мирного процесу.
  • Окрім ЄС, цими спробами також невдоволений президент США.

ЄС знову поставив Путіна на місце

На звинувачення російського диктатора відповіла речниця Європейської комісії Паула Піньо.

Вона звернула увагу на те, що Володимир Зеленський — це демократично обраний президент України, попри те, що глава Кремля не хоче цього визнати.

Президент Зеленський є демократично обраним українським народом президентом України, — наголосила Піньо.

Окрім того, вона додала, що офіційний Брюссель співпрацює з українським лідером і підтримує його численні зусилля, які націлені на завершення російської загарбницької війни.

Очевидно, що президент Путін має певні труднощі з визнанням демократично обраного президента своєї сусідньої країни — України, — додала головна речниця Єврокомісії.

Що важливо розуміти, раніше російський диктатор багато разів публічно брехав, що Зеленський не є легітимним президентом і не може брати участь у мирних перемовинах як сторона, що представляє Україну.

За словами американського лідера Дональда Трампа, такі звинувачення з Москви є лише "показухою" у межах мирного процесу.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
140 млрд євро для України. Бельгія вирішила посилити опір
Барт де Вевер
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Обшуки в Єрмака — з'явилася перша реакція ЄС
Єрмак
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Миротворець" Орбан зустрівся з Путіним у Москві — що пропонує
Орбан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?