Дрони атакували російський порт, НПЗ і Раду безпеки Чечні — відео

Уночі 5 грудня безпілотники здійснили атаку на порт у російському Темрюку Краснодарського краю РФ, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. Ба більше, під удар потрапив НПЗ у Сизрані Самарської області.
Головні тези:
- Влада РФ підтвердила масштабну пожежу в Темрюку та пошкодження портової інфраструктури.
- Ба більше, дрони атакували будівлю комплексу "Грозний-Сіті" у Чечні.
Росію накрила нова “бавовна”
Уночі в російських соцмережах активно почала ширитися інформація про те, що Темрюкський морський торговий порт у Краснодарському краї потрапив під атаку дронів.
Згодом також стало відомо про ураження резервуарів з паливом і пожежу.
Минуло трохи часу, й оперштаб Краснодарського краю РФ офіційно визнав факт ураження і пожежі. Вогонь намагалися приборкати 8 одиниць техніки.
Російські опозиційні медіа проаналізували кадри очевидців пожежі і повідомили, що відео зняте з траси Темрюк-ст.Голубицька.
Що важливо розуміти, відстань від точки зйомки до порту — 4 км. Там потужно палає газовий термінал.
Варто також зазначити, що саме там розташований портовий комплекс, через який проходять різні види вантажів: від газу і до нафти.
Окрім того, відомо, що дрони уразили НПЗ в Сизрані Самарської області.
Ба більше, безпілотники здійснили атаку на висотку бізнес-центру “Грозний-Сіті”, в якій розташовані Рада Безпеки Чечні, лічильна палата та виборчком.
На фото можна розгледіти значні пошкодження, однак детальна інформація про наслідки удару поки не розголошується.
