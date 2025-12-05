Дрони атакували російський порт, НПЗ і Раду безпеки Чечні — відео

Уночі 5 грудня безпілотники здійснили атаку на порт у російському Темрюку Краснодарського краю РФ, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа. Ба більше, під удар потрапив НПЗ у Сизрані Самарської області.

Росію накрила нова “бавовна”

Уночі в російських соцмережах активно почала ширитися інформація про те, що Темрюкський морський торговий порт у Краснодарському краї потрапив під атаку дронів.

Згодом також стало відомо про ураження резервуарів з паливом і пожежу.

Минуло трохи часу, й оперштаб Краснодарського краю РФ офіційно визнав факт ураження і пожежі. Вогонь намагалися приборкати 8 одиниць техніки.

Через атаку БпЛА київського режиму (України — ред.) пошкоджено елементи портової інфраструктури в Темрюку. Сталося загоряння, — йдеться в заяві. Поширити

Російські опозиційні медіа проаналізували кадри очевидців пожежі і повідомили, що відео зняте з траси Темрюк-ст.Голубицька.

Що важливо розуміти, відстань від точки зйомки до порту — 4 км. Там потужно палає газовий термінал.

Морський порт Темрюк — порт у Темрюкській затоці Азовського моря на Таманському півострові в Краснодарському краї. Поширити

Варто також зазначити, що саме там розташований портовий комплекс, через який проходять різні види вантажів: від газу і до нафти.

Окрім того, відомо, що дрони уразили НПЗ в Сизрані Самарської області.

Ба більше, безпілотники здійснили атаку на висотку бізнес-центру “Грозний-Сіті”, в якій розташовані Рада Безпеки Чечні, лічильна палата та виборчком.

На фото можна розгледіти значні пошкодження, однак детальна інформація про наслідки удару поки не розголошується.