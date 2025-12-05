"Найбільше розчарування". Венс визнав фіаско США у переговорах із РФ
Категорія
Політика
Дата публікації

"Найбільше розчарування". Венс визнав фіаско США у переговорах із РФ

Венс виступив із новою заявою щодо завершення війни
Джерело:  NBC News

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає “найбільшим розчаруванням” за час свого перебування у Білому домі саме провал у підписанні мирної угоди, щодо завершення загарбницької війни Росії проти України.

Головні тези:

  • Венс заявив, що всі в Білому домі розчаровані через марність своїх зусиль.
  • Однак він розраховує на позитивні новини найближчими тижнями.

Американські журналісти попросили соратника Трамп відверто зізнатися, що для нього стало найбільшим розчаруванням на посаді віцепрезидента.

Венс одразу заговорив про гучний провал у підписанні угоди про припинення війни Росії проти України.

За його словами, саме ця, а не якась інакша війна, є причиною найбільшого розчарування для всього Білого дому.

Ми дійсно вважали — і ви мільйон разів чули, як президент (США Дональд Трамп — ред.) це повторював — що це буде найлегша війна для врегулювання. І якби ви сказали, що миру на Близькому Сході легше досягти, ніж миру у Східній Європі, я б сказав, що ви божевільні.

Попри це, соратник Дональда Трампа заявив, що не втрачає надію.

На його переконання, команда президента США добилася суттєвого прогресу, хоча це ще не фінал історії.

Я думаю, що є надія — сподіваємося, що найближчими тижнями в цьому напрямку з'являться хороші новини, — додав Венс.

