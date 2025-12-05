"Найбільше розчарування". Венс визнав фіаско США у переговорах із РФ

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає “найбільшим розчаруванням” за час свого перебування у Білому домі саме провал у підписанні мирної угоди, щодо завершення загарбницької війни Росії проти України.
Головні тези:
- Венс заявив, що всі в Білому домі розчаровані через марність своїх зусиль.
- Однак він розраховує на позитивні новини найближчими тижнями.
Венс виступив із новою заявою щодо завершення війни
Американські журналісти попросили соратника Трамп відверто зізнатися, що для нього стало найбільшим розчаруванням на посаді віцепрезидента.
Венс одразу заговорив про гучний провал у підписанні угоди про припинення війни Росії проти України.
За його словами, саме ця, а не якась інакша війна, є причиною найбільшого розчарування для всього Білого дому.
Попри це, соратник Дональда Трампа заявив, що не втрачає надію.
На його переконання, команда президента США добилася суттєвого прогресу, хоча це ще не фінал історії.
