Китай стикнувся з однією з найсерйозніших проблем у своїй історії
Дата публікації

Китай стикнувся з однією з найсерйозніших проблем у своїй історії

Китай
Read in English
Джерело:  Bloomberg

Аналітики Bloomberg звертають увагу на те, що промисловий сектор Китаю не лише досі перебуває у стані рецесії, а й де-факто продовжує рекордну смугу падіння на тлі різкого загострення економічних проблем у КНР.

Головні тези:

  • Напруженість у відносинах США та Китаю дещо послабилася, однак це не допомогло.
  • Загалом на перспективи китайських виробників має вплив слабкий внутрішній попит.

Що відбувається з економікою Китаю

Згідно з даними аналітиків, офіційний індекс ділової активності (PMI) у переробній промисловості Китаю склав 49,2 пункту.

Що важливо розуміти, цей показник уже понад пів року не може перетнути позначку у 50 — саме вона відділяє зростання від спаду.

Офіційний Пекін не може ігнорувати той факт, що це найтриваліша негативна серія за всю історію спостережень.

Експерти, які ознайомилися з цією ситуацією прогнозували дещо вищий показник на рівні 49,4 пункту, однак цього не сталося.

За даними Національного бюро статистики Китаю, індекс ділової активності у будівництві та сфері послуг також знизився до 49,5 пункту після зростання до 50,1 у жовтні. Це перше скорочення в цьому секторі за майже три роки. Основним фактором падіння стала слабкість секторів нерухомості та житлових послуг.

За словами аналітиків, описані явища чітко формують перше уявлення про стан другої економіки світу — китайської — на тлі завершення періоду глобальної торговельної турбулентності та безпрецедентного спаду інвестицій.

