Китай стикнувся з однією з найсерйозніших проблем у своїй історії

Аналітики Bloomberg звертають увагу на те, що промисловий сектор Китаю не лише досі перебуває у стані рецесії, а й де-факто продовжує рекордну смугу падіння на тлі різкого загострення економічних проблем у КНР.
Головні тези:
- Напруженість у відносинах США та Китаю дещо послабилася, однак це не допомогло.
- Загалом на перспективи китайських виробників має вплив слабкий внутрішній попит.
Що відбувається з економікою Китаю
Згідно з даними аналітиків, офіційний індекс ділової активності (PMI) у переробній промисловості Китаю склав 49,2 пункту.
Що важливо розуміти, цей показник уже понад пів року не може перетнути позначку у 50 — саме вона відділяє зростання від спаду.
Офіційний Пекін не може ігнорувати той факт, що це найтриваліша негативна серія за всю історію спостережень.
Експерти, які ознайомилися з цією ситуацією прогнозували дещо вищий показник на рівні 49,4 пункту, однак цього не сталося.
За словами аналітиків, описані явища чітко формують перше уявлення про стан другої економіки світу — китайської — на тлі завершення періоду глобальної торговельної турбулентності та безпрецедентного спаду інвестицій.
