Китай стикнувся з однією з найсерйозніших проблем у своїй історії

Аналітики Bloomberg звертають увагу на те, що промисловий сектор Китаю не лише досі перебуває у стані рецесії, а й де-факто продовжує рекордну смугу падіння на тлі різкого загострення економічних проблем у КНР.

Що відбувається з економікою Китаю

Згідно з даними аналітиків, офіційний індекс ділової активності (PMI) у переробній промисловості Китаю склав 49,2 пункту.

Що важливо розуміти, цей показник уже понад пів року не може перетнути позначку у 50 — саме вона відділяє зростання від спаду.

Офіційний Пекін не може ігнорувати той факт, що це найтриваліша негативна серія за всю історію спостережень.

Експерти, які ознайомилися з цією ситуацією прогнозували дещо вищий показник на рівні 49,4 пункту, однак цього не сталося.

За даними Національного бюро статистики Китаю, індекс ділової активності у будівництві та сфері послуг також знизився до 49,5 пункту після зростання до 50,1 у жовтні. Це перше скорочення в цьому секторі за майже три роки. Основним фактором падіння стала слабкість секторів нерухомості та житлових послуг. Поширити

За словами аналітиків, описані явища чітко формують перше уявлення про стан другої економіки світу — китайської — на тлі завершення періоду глобальної торговельної турбулентності та безпрецедентного спаду інвестицій.