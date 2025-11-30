Китай столкнулся с одной из самых серьезных проблем в своей истории

Аналитики Bloomberg обращают внимание, что промышленный сектор Китая не только до сих пор находится в состоянии рецессии, но и де-факто продолжает рекордную полосу падения на фоне резкого обострения экономических проблем в КНР.
Главные тезисы
- Напряженность в отношениях США и Китая несколько ослабла, однако это не помогло.
- В целом на перспективы китайских производителей оказывает влияние слабый внутренний спрос.
Что происходит с экономикой Китая
Согласно данным аналитиков, официальный индекс деловой активности (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая составил 49,2 пункта.
Что важно понимать, этот показатель уже больше полугода не может пересечь отметку в 50 — именно она отделяет рост от спада.
Официальный Пекин не может игнорировать тот факт, что это самая продолжительная отрицательная серия за всю историю наблюдений.
Эксперты, которые ознакомились с этой ситуацией, прогнозировали несколько более высокий показатель на уровне 49,4 пункта, однако этого не произошло.
По словам аналитиков, описанные явления четко формируют первое представление о состоянии второй экономики мира — китайской — на фоне завершения периода глобальной торговой турбулентности и беспрецедентного спада инвестиций.
