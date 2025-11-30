Китай столкнулся с одной из самых серьезных проблем в своей истории
Категория
Экономика
Дата публикации

Китай столкнулся с одной из самых серьезных проблем в своей истории

Что происходит с экономикой Китая
Read in English
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Аналитики Bloomberg обращают внимание, что промышленный сектор Китая не только до сих пор находится в состоянии рецессии, но и де-факто продолжает рекордную полосу падения на фоне резкого обострения экономических проблем в КНР.

Главные тезисы

  • Напряженность в отношениях США и Китая несколько ослабла, однако это не помогло.
  • В целом на перспективы китайских производителей оказывает влияние слабый внутренний спрос.

Что происходит с экономикой Китая

Согласно данным аналитиков, официальный индекс деловой активности (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая составил 49,2 пункта.

Что важно понимать, этот показатель уже больше полугода не может пересечь отметку в 50 — именно она отделяет рост от спада.

Официальный Пекин не может игнорировать тот факт, что это самая продолжительная отрицательная серия за всю историю наблюдений.

Эксперты, которые ознакомились с этой ситуацией, прогнозировали несколько более высокий показатель на уровне 49,4 пункта, однако этого не произошло.

По данным Национального бюро статистики Китая, индекс деловой активности в строительстве и сфере услуг также снизился до 49,5 пунктов после роста до 50,1 в октябре. Это первое сокращение в этом секторе почти за три года. Основным фактором падения стала слабость секторов недвижимости и жилищных услуг.

По словам аналитиков, описанные явления четко формируют первое представление о состоянии второй экономики мира — китайской — на фоне завершения периода глобальной торговой турбулентности и беспрецедентного спада инвестиций.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
"Экономика летит в ад". Трамп озвучил Путину новое предупреждение
The White House
Трамп напомнил Путину, что тот в тупике
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Санкции Запада и "экономика войны" разрушают российский бизнес
ЦПД
бизнес РФ
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Российская экономика входит в фазу масштабного падения — что известно
Служба внешней разведки Украины
Россия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?