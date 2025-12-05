"Наибольшее разочарование". Вэнс признал фиаско США в переговорах с РФ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает "наибольшим разочарованием" за время своего пребывания в Белом доме именно провал в подписании мирного соглашения относительно завершения захватнической войны России против Украины.

Вэнс выступил с новым заявлением о завершении войны

Американские журналисты попросили соратника Трамп откровенно признаться, что для него стало величайшим разочарованием в должности вице-президента.

Вэнс сразу заговорил о громком провале в подписании соглашения о прекращении войны России против Украины.

По его словам, именно эта война, а не какая-то другая, является причиной наибольшего разочарования для всего Белого дома.

Мы действительно считали — и вы миллион раз слышали, как президент (США Дональд Трамп — ред.) это повторял — что это будет самая легкая война для урегулирования. И если бы вы сказали, что мира на Ближнем Востоке легче достичь, чем мира в Восточной Европе, я бы сказал, что вы безумны. Джей Ди Вэнс Вице-президент США

Несмотря на это, соратник Дональда Трампа заявил, что не теряет надежду.

По его мнению, команда президента США добилась существенного прогресса, хотя это еще не финал истории.