Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает "наибольшим разочарованием" за время своего пребывания в Белом доме именно провал в подписании мирного соглашения относительно завершения захватнической войны России против Украины.
Главные тезисы
- Вэнс заявил, что все в Белом доме разочарованы из-за тщетности своих усилий.
- Однако он рассчитывает на положительные новости в ближайшие недели.
Вэнс выступил с новым заявлением о завершении войны
Американские журналисты попросили соратника Трамп откровенно признаться, что для него стало величайшим разочарованием в должности вице-президента.
Вэнс сразу заговорил о громком провале в подписании соглашения о прекращении войны России против Украины.
По его словам, именно эта война, а не какая-то другая, является причиной наибольшего разочарования для всего Белого дома.
Несмотря на это, соратник Дональда Трампа заявил, что не теряет надежду.
По его мнению, команда президента США добилась существенного прогресса, хотя это еще не финал истории.
