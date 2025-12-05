"Бомбардувальник та логістика". ГУР знищило 8 ворожих цілей у Криму — відео

Вранці 5 грудня Головне управління розвідки Міноборони України оголосило про результати нових успішних операцій в тимчасово окупованому Росією Криму. Їх вдалося реалізувати “Примарам” ГУР протягом останніх двох тижнів.
Головні тези:
- Триває масштабна демілітаризація на тимчасово окупованому півострові.
- ГУР показало, як відбувалися усі їхні удари по ворогу.
Нові операції ГУР у Криму — які результати
За словами воєнної розвідки України, загалом йдеться про знищення одразу 8 ворожих цілей на тимчасово окупованому півострові.
Так, вказано, що протягом останніх 14 днів було завдано вісім влучних ударів по об'єктах військової інфраструктури армії РФ.
Безпілотники “Примар” уразили:
фронтовий бомбардувальник Су-24;
антену в радіопрозорому куполі;
радіолокаційну станцію 39Н6 “Каста-2Е2”;
БпЛА “Оріон”;
дві радіолокаційні станції 48Я6-К1 “Подльот”;
вантажний потяг та “Урал” російських військ.
Головне управління розвідки також показало, як “Примари” успішно знищують цілі в тилу ворога.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-