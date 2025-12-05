"Бомбардувальник та логістика". ГУР знищило 8 ворожих цілей у Криму — відео

Вранці 5 грудня Головне управління розвідки Міноборони України оголосило про результати нових успішних операцій в тимчасово окупованому Росією Криму. Їх вдалося реалізувати “Примарам” ГУР протягом останніх двох тижнів.

Нові операції ГУР у Криму — які результати

За словами воєнної розвідки України, загалом йдеться про знищення одразу 8 ворожих цілей на тимчасово окупованому півострові.

Майстри спецпідрозділу ГУР МО України “Примари” продовжують методичну демілітаризацію на тимчасово окупованому півострові, — йдеться в офіційній заяві. Поширити

Так, вказано, що протягом останніх 14 днів було завдано вісім влучних ударів по об'єктах військової інфраструктури армії РФ.

Безпілотники “Примар” уразили:

фронтовий бомбардувальник Су-24;

антену в радіопрозорому куполі;

радіолокаційну станцію 39Н6 “Каста-2Е2”;

БпЛА “Оріон”;

дві радіолокаційні станції 48Я6-К1 “Подльот”;

вантажний потяг та “Урал” російських військ.

Головне управління розвідки також показало, як “Примари” успішно знищують цілі в тилу ворога.