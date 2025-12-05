"Бомбардировщик и логистика". ГУР уничтожило 8 вражеских целей в Крыму — видео

Утром 5 декабря Главное управление разведки Минобороны Украины объявило о результатах новых успешных операций во временно оккупированном Россией Крыме. Их удалось реализовать "Призракам" ГУР за последние две недели.

Новые операции ГУР в Крыму — какие результаты

По словам военной разведки Украины, речь идет об уничтожении сразу 8 вражеских целей на временно оккупированном полуострове.

Мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают методическую демилитаризацию на временно оккупированном полуострове, — сказано в официальном заявлении. Поделиться

Так, указано, что за последние 14 дней было нанесено восемь точных ударов по объектам военной инфраструктуры армии РФ.

Беспилотники "Призраков" поразили:

фронтовой бомбардировщик Су-24;

антенну в радиопрозрачном куполе;

радиолокационную станцию 39Н6 "Каста-2Е2";

БПЛА "Орион";

две радиолокационные станции 48Я6-К1 "Подлет";

грузовой поезд и "Урал" российских войск.

Главное управление разведки также показало, как "Призраки" успешно уничтожают цели в тылу врага.