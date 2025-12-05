"Бомбардировщик и логистика". ГУР уничтожило 8 вражеских целей в Крыму — видео

Утром 5 декабря Главное управление разведки Минобороны Украины объявило о результатах новых успешных операций во временно оккупированном Россией Крыме. Их удалось реализовать "Призракам" ГУР за последние две недели.
Главные тезисы
- Продолжается масштабная демилитаризация на временно оккупированном полуострове.
- ГУР показало, как происходили все их удары по врагу.
Новые операции ГУР в Крыму — какие результаты
По словам военной разведки Украины, речь идет об уничтожении сразу 8 вражеских целей на временно оккупированном полуострове.
Так, указано, что за последние 14 дней было нанесено восемь точных ударов по объектам военной инфраструктуры армии РФ.
Беспилотники "Призраков" поразили:
фронтовой бомбардировщик Су-24;
антенну в радиопрозрачном куполе;
радиолокационную станцию 39Н6 "Каста-2Е2";
БПЛА "Орион";
две радиолокационные станции 48Я6-К1 "Подлет";
грузовой поезд и "Урал" российских войск.
Главное управление разведки также показало, как "Призраки" успешно уничтожают цели в тылу врага.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-