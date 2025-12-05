Россияне убили 12-летнего ребенка на Днепропетровщине

В ночь 5 декабря российские захватчики совершали атаки на сразу два района Днепропетровской области. Согласно последним данным, погиб 12-летний мальчик, еще трое местных жителей были ранены.
Главные тезисы
- Россияне ежедневно атакуют мирное население Украины.
- Они повредили много частных домов в регионе.
Россияне продолжают убивать украинских детей
О последствиях вражеских ударов рассказал и.о. главы Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко.
По его словам, в Васильковской общине Синельниковского района армия РФ попала дроном по жилому сектору — новой жертвой страны-агрессорки стал 12-летний мальчик.
Кроме того, отмечено, что в результате удара российских захватчиков пострадали его родители — женщина 1988 года рождения и мужчина 1986 года рождения.
Владислав Гайваненко официально подтвердили, что они получили необходимую медицинскую помощь.
Также указано, что после нападения врага россиян начался пожар, разрушен один частный дом, еще один поврежден.
Российские захватчики повредили частные дома, пять многоквартирных домов, разбили автомобиль.
