Россияне убили 12-летнего ребенка на Днепропетровщине

В ночь 5 декабря российские захватчики совершали атаки на сразу два района Днепропетровской области. Согласно последним данным, погиб 12-летний мальчик, еще трое местных жителей были ранены.

Россияне продолжают убивать украинских детей

О последствиях вражеских ударов рассказал и.о. главы Днепропетровской ОВ Владислав Гайваненко.

По его словам, в Васильковской общине Синельниковского района армия РФ попала дроном по жилому сектору — новой жертвой страны-агрессорки стал 12-летний мальчик.

Фото: dnipropetrovskaODA/26088

Кроме того, отмечено, что в результате удара российских захватчиков пострадали его родители — женщина 1988 года рождения и мужчина 1986 года рождения.

Владислав Гайваненко официально подтвердили, что они получили необходимую медицинскую помощь.

Фото: dnipropetrovskaODA/26088

Также указано, что после нападения врага россиян начался пожар, разрушен один частный дом, еще один поврежден.

В Никопольском районе оккупанты обстреливали Никополь, Марганецкую и Покровскую общины артиллерией, FPV-дронами и из РСЗО "Град". В Покровской общине минно-взрывные травмы получил 70-летний местный житель (1955 года рождения). Поделиться

Российские захватчики повредили частные дома, пять многоквартирных домов, разбили автомобиль.