Британия планирует "разморозить" 8 млрд фунтов росактивов для Украины

Официальный Лондон призывает разморозить 8 млрд. фунтов стерлингов замороженных в стране российских активов, которые позволят Украине продержаться на фоне захватнической войны РФ.

Великобритания призывает союзников действовать

С заявлением на этот счет выступил шеф британской дипломатии Иветт Купер.

По мнению последней, союзники Украины должны создать скоординированный план использования российских суверенных активов.

Чтобы не только поддержать Украину в краткосрочной перспективе, но и донести это мощное послание России, — подчеркнула глава МИД Великобритании. Поделиться

Она обратила внимание на то, что доходы от замороженных активов уже были использованы для финансирования Украины.

Что касается нового плана, то речь идет об использовании "кассовых остатков", которые дадут возможность финансировать Киев с помощью "репарационного кредита" в 2026 и 2027 годах.

Евросоюз также рассматривает еще один альтернативный сценарий — поиск британскими и европейскими налогоплательщиками средств для покрытия дефицита бюджета Украины в размере 137 млрд евро в течение следующих двух лет.