Лидеры Европы передали Зеленскому тайное предупреждение
Категория
Политика
Дата публикации

Лидеры Европы передали Зеленскому тайное предупреждение

Зеленский и Макрон
Read in English
Читати українською
Источник:  The Wall Street Journal

Как удалось узнать The Wall Street Journal, лидеры Европы выразили жесткое предупреждение президенту Украины Владимиру Зеленскому: не идите на уступки России без надежных гарантий безопасности со стороны США.

Главные тезисы

  • ЕС не хочет, чтобы США бросили Украину беззащитной.
  • Трамп пытается устранить Европу из процесса мирных переговоров.

Европа будет добиваться справедливого мира для Украины

Официальный Брюссель призвал украинского лидера добиваться от команды Дональда Трампа гарантий безопасности для Киева, прежде чем принимать требования России.

Это четкое предупреждение было передано во время телефонного разговора в понедельник между Владимиром Зеленским, Эмманюэлем Макроном, Фридрихом Мерцом и Урсулой фон дер Ляен.

Союзники Киева советовали президенту Украины добиваться первоочередной роли США в гарантиях безопасности, предложенных Украине в любом соглашении.

В Киеве и других европейских столицах растет обеспокоенность тем, что Вашингтон не уточнил, что он будет делать, если Россия нарушит потенциальное мирное соглашение и снова нападет на Украину.

Несмотря на то, что команда Дональда Трампа не учитывает призывы и замечания официального Брюсселя по этому поводу, Евросоюз все еще оказывает влияние на Владимира Зеленского и его решения.

