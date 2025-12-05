Лідери Європи передали Зеленському таємне попередження

Як вдалося дізнатися The Wall Street Journal, лідери Європи висловили жорстке попередження президенту України Володимиру Зеленському: не йдіть на поступки Росії без надійних гарантій безпеки з боку США.
Головні тези:
- ЄС не хоче, щоб США залишили Україну беззахисною.
- Трамп намагається усунути Європу з процесу мирних перемовин.
Європа буде добиватися справедливого миру для України
Офіційний Брюссель закликав українського лідера добиватися від команди Дональда Трампа гарантій безпеки для Києва, перш ніж приймати вимоги Росії.
Це чітке попередження передали під час телефонної розмови в понеділок між Володимиром Зеленським, Емманюелем Макроном, Фрідріхом Мерцом та Урсулою фон дер Ляєн.
Союзники Києва радили президенту України добиватися першочергової ролі США в гарантіях безпеки, запропонованих Україні в будь-якій угоді.
Попри те, що команда Дональда Трампа не зважає на заклики та зауваги офіційного Брюсселю з цього приводу, Євросоюз все ще має вплив на Володимира Зеленського та його рішення.
