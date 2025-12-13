"Дуже складна ситуація". Трамп заговорив про створення буферної зони в Україні

Американський лідер Дональд Трамп почав стверджувати, що "мирна угода" США, попри загальну складність ситуації у російсько-українській війні, "могла б спрацювати". На його переконання, чимало людей хочуть побачити, як це спрацює.
Головні тези:
- Трамп вірить, що незабаром зможе добитися підписання мирної угоди між Києвом та Москвою.
- Однак він не поспішає розкривати жодних деталей мирного процесу.
Трамп хоче побачити реалізацію власного “мирного плану”
Американські журналісти попросили в очільника Білого дому прокоментував хід мирних перемовин щодо завершення війни Росії проти України.
На цьому тлі американського лідера закликали пояснити конкретні пункти, насамперед стосовно створення буферної зони, а також питання поступок території.
Дональд Трамп чітко відповів, що поки не збирається розкривати жодних подробиць.
Варто зазначити, що раніше Трамп скаржився, що український лідер Володимир Зеленський, мовляв, єдиний, кому не подобається запропонований Вашингтоном план завершення війни.
