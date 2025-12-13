"Очень сложная ситуация". Трамп заговорил о создании буферной зоны в Украине

Американский лидер Дональд Трамп начал утверждать, что "мирное соглашение" США, несмотря на общую сложность ситуации в российско-украинской войне, "могло бы сработать". По его убеждению, многие хотят увидеть, как это сработает.
Главные тезисы
- Трамп верит, что скоро сможет добиться подписания мирного соглашения между Киевом и Москвой.
- Однако он не торопится раскрывать никакие детали мирного процесса.
Трамп хочет увидеть реализацию собственного "мирного плана"
Американские журналисты попросили у главы Белого дома прокомментировать ход мирных переговоров по завершению войны России против Украины.
На этом фоне американского лидера призвали объяснить конкретные пункты, прежде всего, относительно создания буферной зоны, а также вопроса уступок территории.
Дональд Трамп четко ответил, что пока не собирается раскрывать подробностей.
Следует отметить, что ранее Трамп жаловался, что украинский лидер Владимир Зеленский, мол, единственный, кому не нравится предложенный Вашингтоном план завершения войны.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-