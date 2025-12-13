"Очень сложная ситуация". Трамп заговорил о создании буферной зоны в Украине

Американский лидер Дональд Трамп начал утверждать, что "мирное соглашение" США, несмотря на общую сложность ситуации в российско-украинской войне, "могло бы сработать". По его убеждению, многие хотят увидеть, как это сработает.

Трамп хочет увидеть реализацию собственного "мирного плана"

Американские журналисты попросили у главы Белого дома прокомментировать ход мирных переговоров по завершению войны России против Украины.

Увидим, что произойдет. Мы работаем над тем, чтобы увидеть, сможем ли сейчас заключить соглашение. Мы скоро узнаем. Дональд Трамп Президент США

На этом фоне американского лидера призвали объяснить конкретные пункты, прежде всего, относительно создания буферной зоны, а также вопроса уступок территории.

Дональд Трамп четко ответил, что пока не собирается раскрывать подробностей.

Это очень сложная ситуация, но это могло бы сработать, и многие хотят увидеть, как это сработает, посмотреть на это. Все, что я хочу сделать — остановить гибель 25 тысяч человек ежемесячно, — заявил глава Белого дома. Поделиться

Следует отметить, что ранее Трамп жаловался, что украинский лидер Владимир Зеленский, мол, единственный, кому не нравится предложенный Вашингтоном план завершения войны.