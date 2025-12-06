В США зафиксировали рекордный показатель поддержки Украины
В США зафиксировали рекордный показатель поддержки Украины

Большинство американцев остаются на стороне Украины
Источник:  online.ua

Результаты нового соцопроса Института Рейгана в Штатах свидетельствуют о том, что в 2025 году американцы демонстрируют рекордно высокую поддержку защиты Украины и выступают за ее победу в войне над Россией. Речь идет о более чем 60% населения страны.

  • Поддержка НАТО достигла рекордного максимума в 68%.
  • Также опрошенные заявили, что США важно иметь сильнейшую армию в мире.

Большинство американцев остаются на стороне Украины

В первую очередь, речь идет о том, что более 60% граждан США поддерживают предоставление Украине американского оружия для защитки от страны-агрессорки России.

Опрошенные четко дали понять, что они выступают за сохранение лидерства Штатов на международной арене, однако США должны оставаться на правильной стороне истории, особенно что касается российско-украинской войны.

Данные в этом году демонстрируют рекордно высокую поддержку защиты Украины, растущую приверженность НАТО и твердое двухпартийное согласие относительно того, что США должны создать самую мощную армию в мире.

Кроме того, указано, что 62% респондентов убеждены, что Украина должна победить, а 64% поддерживают предоставление Украине американского оружия.

Следует обратить внимание на то, что это 9 пунктов больше, чем в 2024 году, с двухпартийной поддержкой (59% республиканцев, 75% демократов).

Опрос был проведен с 23 октября 2025 по 3 ноября 2025 двухпартийной исследовательской группой Beacon Research и Shaw & Company Research. Общий размер выборки составил 2507 человек.

