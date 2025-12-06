МКС заблокировал циничное требование США касательно России
МКС заблокировал циничное требование США касательно России

МУС не поддерживает подход США
Читати українською
Источник:  AP

Международный уголовный суд четко дал понять, что расследование всех военных преступлений России в Украине не будет остановлено из-за требования США относительно тотальной амнистии для страны-агрессорки.

Главные тезисы

  • МУС не намерен удовлетворять требования команды Трампа.
  • Однако процесс расследований все же может временно остановиться.

МУС не поддерживает подход США

Позицию МУС озвучила заместитель прокурора Международного уголовного суда Нажат Шамим Хан.

По словам последней, попытки привлечь Россию к ответственности должны происходить даже во время мирного процесса, а не останавливаться, пока тот продолжается.

Чтобы мир был длительным и устойчивым, должна быть возможность привлечения к ответственности, — четко подчеркнула Нажат Шамим Хан.

Тем не менее, заместитель прокурора МКС также уточнила, что Совет Безопасности ООН может "попросить суд отложить рассмотрение дела, если считает, что есть возможность заключить мирное соглашение".

Хан обращает внимание на то, что это будет только "временной остановкой", а не окончательной остановкой всего процесса работы суда.

Что важно понимать, первая версия нового "мирного плана" США предполагала тотальную амнистию для России за все ее военные преступления в Украине.

Этот документ возмутил не только официальный Киев, но и всех его союзников, поэтому его несколько раз переписывали.

Диктатор Путин уже успел отвергнуть новый мирный план Украины и США.

