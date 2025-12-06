Украина и США раскрыли подробности мирных переговоров

Глава украинской делегации Рустем Умеров и спецпредставитель президента США Стивен Виткофф сообщили о деталях переговоров по согласованию "мирного плана", который должен положить конец захватнической войне РФ против Украины.
Главные тезисы
- В центре внимания — продвижение реалистического и действенного пути достижения длительного и справедливого мира в Украине.
- Виткофф заявил, что украинская и американская стороны "опять соберутся, чтобы продолжить переговоры".
Умеров и Виткофф раскрыли детали переговоров
По словам секретаря СНБО, новый раунд переговоров продолжался в течение последних двух дней.
На этом этапе мирного процесса были привлечены:
специальный посланник Трампа по миру Стивен Виткофф,
зять президента США Джаред Кушнер,
секретарь СНБО Рустем Умеров,
начальник Генерального штаба ВСУ генерал Андрей Игнатов.
В центре внимания сторон на этот раз было продвижение реалистического и действенного пути достижения продолжительного и справедливого мира в Украине.
5 декабря состоялась 6 встреча сторон за последние две недели.
Кроме того, указано, что украинская и американская делегации обсудили результаты недавней встречи команды Трампа с Россией, а также конкретные решения по завершению войны.
С заявлением по этому поводу выступил сам Виткофф:
