Украина и США раскрыли подробности мирных переговоров

Глава украинской делегации Рустем Умеров и спецпредставитель президента США Стивен Виткофф сообщили о деталях переговоров по согласованию "мирного плана", который должен положить конец захватнической войне РФ против Украины.

Умеров и Виткофф раскрыли детали переговоров

По словам секретаря СНБО, новый раунд переговоров продолжался в течение последних двух дней.

На этом этапе мирного процесса были привлечены:

специальный посланник Трампа по миру Стивен Виткофф,

зять президента США Джаред Кушнер,

секретарь СНБО Рустем Умеров,

начальник Генерального штаба ВСУ генерал Андрей Игнатов.

В центре внимания сторон на этот раз было продвижение реалистического и действенного пути достижения продолжительного и справедливого мира в Украине.

5 декабря состоялась 6 встреча сторон за последние две недели.

Умеров подтвердил, что приоритетом Украины является урегулирование, гарантирующее защиту независимости и государственного суверенитета Украины, безопасность украинцев и формирующее стабильную основу для успешного демократического будущего.

Кроме того, указано, что украинская и американская делегации обсудили результаты недавней встречи команды Трампа с Россией, а также конкретные решения по завершению войны.

С заявлением по этому поводу выступил сам Виткофф: