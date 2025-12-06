Украина и США раскрыли подробности мирных переговоров
Украина и США раскрыли подробности мирных переговоров

Рустем Умеров
Умеров и Виткофф раскрыли детали переговоров
Глава украинской делегации Рустем Умеров и спецпредставитель президента США Стивен Виткофф сообщили о деталях переговоров по согласованию "мирного плана", который должен положить конец захватнической войне РФ против Украины.

Главные тезисы

  • В центре внимания — продвижение реалистического и действенного пути достижения длительного и справедливого мира в Украине.
  • Виткофф заявил, что украинская и американская стороны "опять соберутся, чтобы продолжить переговоры".

Умеров и Виткофф раскрыли детали переговоров

По словам секретаря СНБО, новый раунд переговоров продолжался в течение последних двух дней.

На этом этапе мирного процесса были привлечены:

  • специальный посланник Трампа по миру Стивен Виткофф,

  • зять президента США Джаред Кушнер,

  • секретарь СНБО Рустем Умеров,

  • начальник Генерального штаба ВСУ генерал Андрей Игнатов.

В центре внимания сторон на этот раз было продвижение реалистического и действенного пути достижения продолжительного и справедливого мира в Украине.

5 декабря состоялась 6 встреча сторон за последние две недели.

Умеров подтвердил, что приоритетом Украины является урегулирование, гарантирующее защиту независимости и государственного суверенитета Украины, безопасность украинцев и формирующее стабильную основу для успешного демократического будущего.

Кроме того, указано, что украинская и американская делегации обсудили результаты недавней встречи команды Трампа с Россией, а также конкретные решения по завершению войны.

С заявлением по этому поводу выступил сам Виткофф:

Обе стороны согласились, что реальный прогресс в достижении любого соглашения зависит от готовности России продемонстрировать серьезную приверженность долгосрочному миру, включая шаги по деэскалации и прекращению убийств.

