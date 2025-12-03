В Бельгии считают, что Россия не проигрывает войну в Украине, заявления о ее поражении - это "басня и полная иллюзия". Потому активы после войны придется возвращать Кремлю. РФ открыто угрожала Бельгии "вечным возмездием", если она конфискует активы.

"Бельгийский саботаж": новое заявление насчет замороженных активов РФ

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

Вевер говорит о "невероятном давлении" вокруг вопроса изъятия замороженных активов России. При этом бельгийский премьер упорно называет попытку передать средства агрессора Украине "кражами".

Кража замороженных активов другой страны, ее суверенных фондов благосостояния никогда раньше не совершалась. Это средства Центрального банка России. Даже во время второй мировой войны деньги Германии не конфисковались, а были заморожены. Барт де Вевер Премьер-министр Бельгии

Вевер добавил, что после завершения войны проигравшее ее государство должно само отказаться от всех активов, или их части. Но бельгийский премьер, как оказывается, считает, что Россия вроде бы побеждает в войне. Более того, поражение России в войне "нежелательно".

Но кто действительно верит, что Россия проиграет в Украине? Россия не проигрывает. Это басня, полная иллюзия. Даже нежелательно, чтобы они проиграли, чтобы в стране, обладающей ядерным оружием, не была нестабильность.

К тому же, утверждает Вевер, Кремль прибег к прямым угрозам Брюсселя, пообещав "вечное возмездие", если Бельгия позволит Европейскому Союзу конфисковать активы России.

Кто верит, что Путин спокойно примет конфискацию российских активов? Москва дала нам понять, что в случае конфискации Бельгия и я будем лично ощущать последствия «вечно». Кажется, это достаточно долгий срок. Поделиться

Отметим, что Бельгия постоянно придумывает все новые и новые отговорки для саботажа конфискации активов РФ. В частности, недавно Вевер заявил, что предложение ЕС использовать замороженные российские активы для финансирования Украины якобы может привести к "серьезным" экономическим и геополитическим последствиям.