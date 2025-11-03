Кредит МВФ для Украины оказался под угрозой — при чем здесь Бельгия

Отказ Бельгии поддержать многомиллиардный «репарационный заем» ЕС для Украины может побудить Международный валютный фонд заблокировать финансовую помощь Киеву.
Отказ Бельгии может стоить Украине кредита МВФ
Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
Украина сталкивается со значительным бюджетным дефицитом и остро нуждается в финансировании от МВФ. Фонд рассматривает возможность предоставить Киеву 8 млрд долл. в течение следующих трех лет.
Однако надежды получить финансовую поддержку МВФ зависят от того, сможет ли ЕС утвердить «репарационный заем» Украине на 140 млрд евро, используя замороженные российские государственные активы, большинство из которых хранятся в Бельгии.
Но в прошлом месяце Бельгия выступила против этого кредита во время встречи лидеров ЕС, ссылаясь на финансовые и юридические риски, что уменьшило шансы заключить соглашение вовремя для запланированного на декабрь ключевого заседания МВФ.
Мы сталкиваемся с проблемой сроков, — сказал один из чиновников ЕС. Он обратил внимание, что следующая встреча лидеров ЕС намечена только на 18-19 декабря.
Поскольку США существенно сократили свою поддержку Украине, МВФ ожидает, что именно ЕС возьмет на себя основное финансовое бремя в ближайшие годы.
Хотя объем программы МВФ для Украины относительно невелик, ее одобрение сигнализирует инвесторам, что страна финансово стабильна и продолжает реформы.
