Кредит МВФ для України опинився під загрозою — до чого тут Бельгія

Відмова Бельгії підтримати багатомільярдну «репараційну позику» ЄС для України може спонукати Міжнародний валютний фонд заблокувати фінансову допомогу Києву.
Головні тези:
- Відмова Бельгії від підтримки репараційної позики ЄС може призвести до блокування фінансової допомоги МВФ для України.
- Україна потребує фінансової підтримки МВФ через значний бюджетний дефіцит.
- Відмова Бельгії може ускладнити укладення угоди про фінансову допомогу вчасно для ключового засідання МВФ, запланованого на грудень.
Відмова Бельгії може коштувати Україні кредиту МВФ
Про це пише Politico з посиланням на джерела.
Україна стикається зі значним бюджетним дефіцитом і гостро потребує фінансування від МВФ. Фонд розглядає можливість надати Києву 8 млрд дол упродовж наступних трьох років.
Однак надії отримати фінансову підтримку МВФ залежать від того, чи зможе ЄС затвердити «репараційну позику» Україні на 140 млрд євро, використовуючи заморожені російські державні активи, більшість із яких зберігаються в Бельгії.
Але минулого місяця Бельгія виступила проти цього кредиту під час зустрічі лідерів ЄС, посилаючись на фінансові та юридичні ризики, що зменшило шанси укласти угоду вчасно для ключового засідання МВФ, яке заплановане на грудень.
Ми стикаємося з проблемою строків, — сказав один із посадовців ЄС. Він звернув увагу, що наступна зустріч лідерів ЄС запланована лише на 18-19 грудня.
Оскільки США суттєво скоротили свою підтримку Україні, МВФ очікує, що саме ЄС візьме на себе основний фінансовий тягар у найближчі роки.
Хоча обсяг програми МВФ для України є відносно невеликим, її схвалення сигналізує інвесторам, що країна фінансово стабільна і продовжує реформи.
