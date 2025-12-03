У Бельгії вважають, що Росія не програє війну в Україні, заяви про її поразку - це "байка та повна ілюзія". Тому активи після війни доведеться повертати Кремлю. РФ відкрито погрожувала Бельгії "вічною відплатою", якщо вона конфіскує активи.
Головні тези:
- Прем'єр-міністр Бельгії висловив неоднозначну позицію стосовно заморожених активів РФ, вважаючи, що конфіскація коштів є “крадіжкою”.
- Бельгія опинилася під тиском Росії, яка погрожувала “вічною відплатою”, якщо будуть конфісковані активи.
- Реакція ЄС на претензії Бельгії щодо заморожених активів РФ включає звинувачення у надмірних вимогах та обговорення серйозних наслідків для економіки та геополітики.
“Бельгійський саботаж”: нова заява щодо заморожених активів РФ
Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер.
Вевер каже про "неймовірний тиск" навколо питання вилучення заморожених активів Росії. При цьому бельгійський прем'єр вперто називає спробу передати кошти агресора Україні "крадіжкою".
Вевер додав, що після завершення війни держава, яка програла її, повинна сама відмовитися від усіх активів, або їхньої частини. Але бельгійський прем'єр, як виявляється, вважає, що Росія нібито перемагає у війні. Щобільше, поразка Росії у війні є "небажаною".
Але хто справді вірить, що Росія програє в Україні? Росія не програє. Це байка, повна ілюзія. Навіть небажано, щоб вони програли, щоб у країні, яка володіє ядерною зброєю, не панувала нестабільність.
До того, стверджує Вевер, Кремль вдався до прямих погроз Брюсселю, пообіцявши "вічну відплату", якщо Бельгія дозволить Європейському Союзу конфіскувати активи Росії.
Зазначимо, що Бельгія постійно вигадує все нові й нові відмовки для саботажу конфіскації активів РФ. Зокрема нещодавно Вевер заявив, що пропозиція ЄС використати заморожені російські активи для фінансування України нібито може призвести до "серйозних" економічних і геополітичних наслідків.
У відповідь європейські країни прямо звинуватили Бельгію у надмірних вимогах щодо захисту заморожених активів РФ у випадку, якщо Кремль подасть до суду щодо повернення 140 млрд євро.
