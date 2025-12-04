Путин угрожает Украине "освобождением Донбасса и Новороссии"

Нелегитимный президент России Владимир Путин в интервью India Today продолжил угрозы в адрес Украины и Европы. Так, диктатор заявил, что тем или иным путем "освободит" территории Донбасса и так называемой Новороссии.
Главные тезисы
- Путин угрожает продолжением войны против Украины, не соглашается с мирными предложениями США и заявляет о намерении “освободить” территории Донбасса и Новороссии.
- Украина предпочитает воевать дальше, несмотря на предложения России о выводе войск из Донбасса, считает Путин.
Путин угрожает продолжением войны против Украины
Кровавый диктатор заинтересовался, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию — военным или иным путем.
Хотя он снова якобы продолжает работу над мирным планом Трампа.
Также Путин заявил, что Россия не собирается возвращаться в G8 и лживо заметил, что судьба "Большой семерки" в мировой экономике из года в год сокращается.
Встреча с Уиткоффом и Кушнером была очень полезна. Она продолжалась долго, потому что пришлось пройти по каждому пункту мирных предложений, основанных на прежних обсуждениях с Трампом.
Трамп ищет пути консенсуса в украинском урегулировании, но это непростая задача.
Также Путин цинично сообщил, что РФ предлагала Украине вывести войска из Донбасса и не предпринимать военных действий, но якобы Киев предпочитает воевать дальше.
И конечно, набросился на европейцев за помощь Украине.
