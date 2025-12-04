Нелегитимный президент России Владимир Путин в интервью India Today продолжил угрозы в адрес Украины и Европы. Так, диктатор заявил, что тем или иным путем "освободит" территории Донбасса и так называемой Новороссии.

Путин угрожает продолжением войны против Украины

Кровавый диктатор заинтересовался, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию — военным или иным путем.

Хотя он снова якобы продолжает работу над мирным планом Трампа.

Россия не согласилась с какими-либо пунктами мирных предложений США по Украине, но это сложная работа. США предложили разбить 28 пунктов своего мирного плана "на 4 пакета" и обсуждать их в таком формате. Поделиться

Также Путин заявил, что Россия не собирается возвращаться в G8 и лживо заметил, что судьба "Большой семерки" в мировой экономике из года в год сокращается.

Встреча с Уиткоффом и Кушнером была очень полезна. Она продолжалась долго, потому что пришлось пройти по каждому пункту мирных предложений, основанных на прежних обсуждениях с Трампом.

Трамп ищет пути консенсуса в украинском урегулировании, но это непростая задача.

Также Путин цинично сообщил, что РФ предлагала Украине вывести войска из Донбасса и не предпринимать военных действий, но якобы Киев предпочитает воевать дальше.

И конечно, набросился на европейцев за помощь Украине.