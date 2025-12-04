Путін погрожує Україні "звільненням Донбасу і Новоросії"
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін погрожує Україні "звільненням Донбасу і Новоросії"

Путін
Джерело:  online.ua

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю India Today продовжив погрози на адресу України та Європи. Так, диктатор заявив, що тим чи іншим шляхом “звільнить” території Донбасу і так званої Новоросії.

Головні тези:

  • Путін знову погрожує звільненням Донбасу та Новоросії, натякаючи на продовження війни проти України.
  • Європейців критикується за недолік активної підтримки України в урегулюванні конфлікту.
  • Росія не погодилася з мирними пропозиціями США щодо України, натомість пропонувала інші шляхи врегулювання ситуації.

Путін погрожує продовженням війни проти України

Кривавий диктатор затявся, що Росія у будь-якому випадку звільнить Донбас та Новоросію — військовим чи іншим шляхом.

Хоча він знову нібито продовжує роботу над “мирним планом” Трампа.

Росія не погодилася з якимись пунктами мирних пропозицій США щодо України, але це складна робота. США запропонували розбити 28 пунктів свого мирного плану "на 4 пакети" та обговорювати їх у такому форматі.

Також Путін заявив, що Росія не збирається повертатися до G8 і брехливо зауважив, що доля "Великої сімки" у світовій економіці рік у рік скорочується.

Зустріч з Уїткоффом і Кушнером була дуже корисною. Вона тривала довго, тому що довелося пройти по кожному пункту мирних пропозицій, які засновані на колишніх обговореннях з Трампом.

Трамп шукає шляхи консенсусу в українському врегулюванні, але це непросте завдання.

Також Путін цинічно повідомив, що РФ пропонувала Україні вивести війська з Донбасу і не розпочинати військових дій, але нібито Київ воліє далі воювати.

І, звісно, накинувся на європейців за допомогу Україні.

Європейцям треба включатися в роботу з українського врегулювання, а не заважати.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін збрехав про окупацію Вовчанська напередодні візиту Віткоффа
Центр протидії дезінформації
Путін бреше про просування армії РФ на фронті
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп хоче повернути Путіну заморожені російські активи
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Путіна розкрили одну з головних тем "мирних перемовин"
Путіна досі непокоїть питання вступу України в НАТО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?