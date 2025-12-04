Путін погрожує Україні "звільненням Донбасу і Новоросії"

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю India Today продовжив погрози на адресу України та Європи. Так, диктатор заявив, що тим чи іншим шляхом “звільнить” території Донбасу і так званої Новоросії.

Путін погрожує продовженням війни проти України

Кривавий диктатор затявся, що Росія у будь-якому випадку звільнить Донбас та Новоросію — військовим чи іншим шляхом.

Хоча він знову нібито продовжує роботу над “мирним планом” Трампа.

Росія не погодилася з якимись пунктами мирних пропозицій США щодо України, але це складна робота. США запропонували розбити 28 пунктів свого мирного плану "на 4 пакети" та обговорювати їх у такому форматі. Поширити

Також Путін заявив, що Росія не збирається повертатися до G8 і брехливо зауважив, що доля "Великої сімки" у світовій економіці рік у рік скорочується.

Зустріч з Уїткоффом і Кушнером була дуже корисною. Вона тривала довго, тому що довелося пройти по кожному пункту мирних пропозицій, які засновані на колишніх обговореннях з Трампом.

Трамп шукає шляхи консенсусу в українському врегулюванні, але це непросте завдання.

Також Путін цинічно повідомив, що РФ пропонувала Україні вивести війська з Донбасу і не розпочинати військових дій, але нібито Київ воліє далі воювати.

І, звісно, накинувся на європейців за допомогу Україні.