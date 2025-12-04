Путін погрожує Україні "звільненням Донбасу і Новоросії"

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю India Today продовжив погрози на адресу України та Європи. Так, диктатор заявив, що тим чи іншим шляхом “звільнить” території Донбасу і так званої Новоросії.
Головні тези:
- Путін знову погрожує звільненням Донбасу та Новоросії, натякаючи на продовження війни проти України.
- Європейців критикується за недолік активної підтримки України в урегулюванні конфлікту.
- Росія не погодилася з мирними пропозиціями США щодо України, натомість пропонувала інші шляхи врегулювання ситуації.
Путін погрожує продовженням війни проти України
Кривавий диктатор затявся, що Росія у будь-якому випадку звільнить Донбас та Новоросію — військовим чи іншим шляхом.
Хоча він знову нібито продовжує роботу над “мирним планом” Трампа.
Також Путін заявив, що Росія не збирається повертатися до G8 і брехливо зауважив, що доля "Великої сімки" у світовій економіці рік у рік скорочується.
Зустріч з Уїткоффом і Кушнером була дуже корисною. Вона тривала довго, тому що довелося пройти по кожному пункту мирних пропозицій, які засновані на колишніх обговореннях з Трампом.
Трамп шукає шляхи консенсусу в українському врегулюванні, але це непросте завдання.
Також Путін цинічно повідомив, що РФ пропонувала Україні вивести війська з Донбасу і не розпочинати військових дій, але нібито Київ воліє далі воювати.
І, звісно, накинувся на європейців за допомогу Україні.
