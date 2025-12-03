У Путіна розкрили одну з головних тем "мирних перемовин"

2 грудня у межах зустрічі команди російського диктатора Володимира Путіна з посланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером обговорювалось питання членства України в НАТО.
Головні тези:
- Путін боїться остаточно втратити шанс на окупацію всієї України.
- Альянс вимагає непорушності ухвалених раніше рішень блоку щодо перспектив його розширення.
Путіна досі непокоїть питання вступу України в НАТО
З коментарем виступив помічник російського диктатора Юрій Ушаков.
Він не захотів розкривати жодних подробиць нового раунду переговорів, однак чітко дав зрозуміти, що це питання справді обговорювали на зустрічі у Кремлі.
За його словами, команди Путіна та Трампа домовились не давати конкретних коментарів про суть дискусій американської та російської делегацій.
Що також важливо розуміти, генеральний секретар НАТО Марк Рютте на тлі "мирних переговорів" наполягає на непорушності ухвалених раніше рішень Альянсу щодо перспектив вступу України до нього.
Як вдалося дізнатися CNN, під час перемовин у Флориді українська та американська делегації обговорювали "креативний" шлях оформлення невступу України в НАТО.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-