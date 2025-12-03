У Путіна розкрили одну з головних тем "мирних перемовин"
Категорія
Політика
Дата публікації

У Путіна розкрили одну з головних тем "мирних перемовин"

Путіна досі непокоїть питання вступу України в НАТО
Джерело:  online.ua

2 грудня у межах зустрічі команди російського диктатора Володимира Путіна з посланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером обговорювалось питання членства України в НАТО. 

Головні тези:

  • Путін боїться остаточно втратити шанс на окупацію всієї України.
  • Альянс вимагає непорушності ухвалених раніше рішень блоку щодо перспектив його розширення.

Путіна досі непокоїть питання вступу України в НАТО

З коментарем виступив помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

Він не захотів розкривати жодних подробиць нового раунду переговорів, однак чітко дав зрозуміти, що це питання справді обговорювали на зустрічі у Кремлі.

Це — одне з ключових питань, воно обговорювалося, — наголосив Ушаков.

За його словами, команди Путіна та Трампа домовились не давати конкретних коментарів про суть дискусій американської та російської делегацій.

Що також важливо розуміти, генеральний секретар НАТО Марк Рютте на тлі "мирних переговорів" наполягає на непорушності ухвалених раніше рішень Альянсу щодо перспектив вступу України до нього.

Як вдалося дізнатися CNN, під час перемовин у Флориді українська та американська делегації обговорювали "креативний" шлях оформлення невступу України в НАТО.

Остання соціологія свідчить, що українці втрачають довіру до НАТО та вважають найкращою гарантією безпеки власну ядерну зброю.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Єврокомісія планує закрити фінансові потреби України у 2026-2027 роках
фон дер Ляєн
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Італія не купуватиме у США зброю для України — яка причина
Італія
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський пообіцяв кадрове перезавантаження в енергетичній сфері України — що це означає
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?