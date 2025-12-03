У Путіна розкрили одну з головних тем "мирних перемовин"

2 грудня у межах зустрічі команди російського диктатора Володимира Путіна з посланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером обговорювалось питання членства України в НАТО.

Путіна досі непокоїть питання вступу України в НАТО

З коментарем виступив помічник російського диктатора Юрій Ушаков.

Він не захотів розкривати жодних подробиць нового раунду переговорів, однак чітко дав зрозуміти, що це питання справді обговорювали на зустрічі у Кремлі.

Це — одне з ключових питань, воно обговорювалося, — наголосив Ушаков.

За його словами, команди Путіна та Трампа домовились не давати конкретних коментарів про суть дискусій американської та російської делегацій.

Що також важливо розуміти, генеральний секретар НАТО Марк Рютте на тлі "мирних переговорів" наполягає на непорушності ухвалених раніше рішень Альянсу щодо перспектив вступу України до нього.

Як вдалося дізнатися CNN, під час перемовин у Флориді українська та американська делегації обговорювали "креативний" шлях оформлення невступу України в НАТО.