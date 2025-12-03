Єврокомісія планує закрити фінансові потреби України у 2026-2027 роках

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно підтвердила, що вона та її команда мають намір розглянути одразу два рішення, котрі дадуть можливість закрити фінансові потреби України на наступні два роки.
Головні тези:
- ЄК налаштований взяти залишки коштів, надати їх Україні як позику.
- Київ повинен повернути ці гроші, коли Росія виплатить репарації.
Що відомо про новий план Єврокомісії
Як уточнила Урсула фон дер Ляєн, офіційний Брюссель уважно оцінює та аналізує сценарій запозичення на зовнішніх ринках під гарантії бюджету ЄС або "репараційні позики" зі знерухомлених росактивів.
Це дасть можливість профінансувати Україну в 2026-2027 роках.
Вона звернула увагу на те, що "це рішення має бути ухвалене одноголосно".
Що стосується другого рішення на цьому шляху, то тут йдеться про так звану "репараційна позика".
За її словами, наразі офіційний Брюссель пропонує "охопити всі фінансові установи, які накопичили такі грошові залишки". Тобто йдеться не лише про бельгійський Euroclear.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-