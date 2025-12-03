Єврокомісія планує закрити фінансові потреби України у 2026-2027 роках

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно підтвердила, що вона та її команда мають намір розглянути одразу два рішення, котрі дадуть можливість закрити фінансові потреби України на наступні два роки.

Що відомо про новий план Єврокомісії

Як уточнила Урсула фон дер Ляєн, офіційний Брюссель уважно оцінює та аналізує сценарій запозичення на зовнішніх ринках під гарантії бюджету ЄС або "репараційні позики" зі знерухомлених росактивів.

Це дасть можливість профінансувати Україну в 2026-2027 роках.

Сьогодні ми виносимо на розгляд два рішення для погодження державами-членами. Перше рішення — це запозичення ЄС. Це, по суті, залучення коштів на ринках капіталу з використанням бюджету ЄС як гарантії та передача цього капіталу Україні у вигляді позики. Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії

Вона звернула увагу на те, що "це рішення має бути ухвалене одноголосно".

Що стосується другого рішення на цьому шляху, то тут йдеться про так звану "репараційна позика".

Тут ми б використали залишки коштів від знерухомлених російських активів у Європейському Союзі, — пояснила фон дер Ляєн. Поширити

За її словами, наразі офіційний Брюссель пропонує "охопити всі фінансові установи, які накопичили такі грошові залишки". Тобто йдеться не лише про бельгійський Euroclear.