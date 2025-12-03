Єврокомісія планує закрити фінансові потреби України у 2026-2027 роках
Категорія
Економіка
Дата публікації

Єврокомісія планує закрити фінансові потреби України у 2026-2027 роках

фон дер Ляєн
Read in English

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно підтвердила, що вона та її команда мають намір розглянути одразу два рішення, котрі дадуть можливість закрити фінансові потреби України на наступні два роки.

Головні тези:

  • ЄК налаштований взяти залишки коштів, надати їх Україні як позику.
  •  Київ повинен повернути ці гроші, коли Росія виплатить репарації.

Що відомо про новий план Єврокомісії

Як уточнила Урсула фон дер Ляєн, офіційний Брюссель уважно оцінює та аналізує сценарій запозичення на зовнішніх ринках під гарантії бюджету ЄС або "репараційні позики" зі знерухомлених росактивів.

Це дасть можливість профінансувати Україну в 2026-2027 роках.

Сьогодні ми виносимо на розгляд два рішення для погодження державами-членами. Перше рішення — це запозичення ЄС. Це, по суті, залучення коштів на ринках капіталу з використанням бюджету ЄС як гарантії та передача цього капіталу Україні у вигляді позики.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії

Вона звернула увагу на те, що "це рішення має бути ухвалене одноголосно".

Що стосується другого рішення на цьому шляху, то тут йдеться про так звану "репараційна позика".

Тут ми б використали залишки коштів від знерухомлених російських активів у Європейському Союзі, — пояснила фон дер Ляєн.

За її словами, наразі офіційний Брюссель пропонує "охопити всі фінансові установи, які накопичили такі грошові залишки". Тобто йдеться не лише про бельгійський Euroclear.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
140 млрд євро для України. ЄС знайшов вихід із глухого кута
Україна все ж має шанс отримати 140 млрд євро
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
У Путіна панікують через відмову Європи від російських нафти і газу
Пєсков
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Державний бюджет України 2026 року — Рада ухвалила законопроєкт
Рада

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?