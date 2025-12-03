Еврокомиссия планирует закрыть финансовые потребности Украины в 2026-2027 годах

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен официально подтвердила, что она и ее команда намерены рассмотреть сразу два решения, которые позволят закрыть финансовые потребности Украины на следующие два года.

Что известно о новом плане Еврокомиссии

Как уточнила Урсула фон дер Ляен, официальный Брюссель внимательно оценивает и анализирует сценарий заимствования на внешних рынках под гарантии бюджета ЕС или "репарационные ссуды" по обездвиженным росактивам.

Это позволит профинансировать Украину в 2026-2027 годах.

Сегодня мы выносим на рассмотрение два решения по согласованию государствами-членами. Первое решение — это заимствование ЕС. Это, по сути, привлечение средств на рынках капитала с использованием бюджета ЕС в качестве гарантии и передачи этого капитала Украине в виде займа. Урсула фон дер Ляен Президент Еврокомиссии

Она обратила внимание на то, что "данное решение должно быть принято единогласно".

Что касается второго решения на этом пути, то здесь речь идет о так называемом "репарационном займе".

Здесь мы использовали бы остатки средств от обездвиженных российских активов в Европейском Союзе, — пояснила фон дер Ляен. Поделиться

По ее словам, официальный Брюссель предлагает "охватить все финансовые учреждения, которые накопили такие денежные остатки". То есть речь идет не только о бельгийском Euroclear.