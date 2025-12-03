Еврокомиссия планирует закрыть финансовые потребности Украины в 2026-2027 годах

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен официально подтвердила, что она и ее команда намерены рассмотреть сразу два решения, которые позволят закрыть финансовые потребности Украины на следующие два года.
Главные тезисы
- ЕК настроен взять остатки средств, предоставить их Украине как кредит.
- Киев должен вернуть эти деньги, когда Россия выплатит репарации.
Что известно о новом плане Еврокомиссии
Как уточнила Урсула фон дер Ляен, официальный Брюссель внимательно оценивает и анализирует сценарий заимствования на внешних рынках под гарантии бюджета ЕС или "репарационные ссуды" по обездвиженным росактивам.
Это позволит профинансировать Украину в 2026-2027 годах.
Она обратила внимание на то, что "данное решение должно быть принято единогласно".
Что касается второго решения на этом пути, то здесь речь идет о так называемом "репарационном займе".
По ее словам, официальный Брюссель предлагает "охватить все финансовые учреждения, которые накопили такие денежные остатки". То есть речь идет не только о бельгийском Euroclear.
