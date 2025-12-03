140 млрд евро для Украины. ЕС нашел выход из тупика
Категория
Экономика
Дата публикации

140 млрд евро для Украины. ЕС нашел выход из тупика

У Украины все же есть шанс получить 140 млрд евро
Read in English
Читати українською
Источник:  Politico

Как удалось узнать изданию Politico, исполнительная власть Европейского Союза предлагает юридическое решение, которое позволит избежать необходимости Бельгии выплачивать миллиарды евро в случае, если Венгрия наложит вето на продление санкций против Россия.

Главные тезисы

  • В случае вето от Венгрии или Словакии на санкции против России Брюссель будет вынужден вернуть средства Кремлю.
  • Однако власти ЕС уже нашли путь, исключающий худшие сценарии.

У Украины все же есть шанс получить 140 млрд евро

Долгое время Бельгия беспокоилась: если 140 миллиардов евро все-таки предоставят Украине, то пророссийские Венгрия или Словакия может наложить вето на возобновление режима европейских санкций против России.

В случае возникновения такой ситуации, официальный Брюссель вынужден будет немедленно вернуть Кремлю все средства.

Существует высокий риск того, что Виктор Орбан может сделать именно это, ведь пролонгирование санкций требует единодушия и должно возобновляться каждые полгода.

Комиссия нашла способ обойти проблему "имени Орбана": она хочет прибегнуть к пункту в статье 122 договора ЕС, позволяющему правительствам решать "в духе солидарности между государствами-членами относительно мер, соответствующих экономической ситуации".

Европейские власти намерены интерпретировать это так, что учитывая колоссальные финансовые ставки, именно квалифицированному большинству стран будет достаточно для одобрения продления санкций.

Это де-факто лишит режим Орбана потенциального права вето.

Кроме того, указано, что указанный инструмент сможет обеспечить поддержку Бельгии.

Юристы Евросоюза соглашаются, что гибкая формулировка статьи 122 оправдывает пересмотр требований единогласия, поскольку отмена санкций принесет хаос в европейскую экономику.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Лидеры Евросоюза поддержали идею Трампа касательно Украины
Правительство Великобритании
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Евросоюз предупредил о "моменте истины" для Украины
У Украины есть успехи на пути к членству в ЕС
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Евросоюз жестко ответил на упреки Путина касательно Зеленского
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?