140 млрд евро для Украины. ЕС нашел выход из тупика

Как удалось узнать изданию Politico, исполнительная власть Европейского Союза предлагает юридическое решение, которое позволит избежать необходимости Бельгии выплачивать миллиарды евро в случае, если Венгрия наложит вето на продление санкций против Россия.

У Украины все же есть шанс получить 140 млрд евро

Долгое время Бельгия беспокоилась: если 140 миллиардов евро все-таки предоставят Украине, то пророссийские Венгрия или Словакия может наложить вето на возобновление режима европейских санкций против России.

В случае возникновения такой ситуации, официальный Брюссель вынужден будет немедленно вернуть Кремлю все средства.

Существует высокий риск того, что Виктор Орбан может сделать именно это, ведь пролонгирование санкций требует единодушия и должно возобновляться каждые полгода.

Комиссия нашла способ обойти проблему "имени Орбана": она хочет прибегнуть к пункту в статье 122 договора ЕС, позволяющему правительствам решать "в духе солидарности между государствами-членами относительно мер, соответствующих экономической ситуации". Поделиться

Европейские власти намерены интерпретировать это так, что учитывая колоссальные финансовые ставки, именно квалифицированному большинству стран будет достаточно для одобрения продления санкций.

Это де-факто лишит режим Орбана потенциального права вето.

Кроме того, указано, что указанный инструмент сможет обеспечить поддержку Бельгии.