140 млрд евро для Украины. ЕС нашел выход из тупика

Как удалось узнать изданию Politico, исполнительная власть Европейского Союза предлагает юридическое решение, которое позволит избежать необходимости Бельгии выплачивать миллиарды евро в случае, если Венгрия наложит вето на продление санкций против Россия.
Главные тезисы
- В случае вето от Венгрии или Словакии на санкции против России Брюссель будет вынужден вернуть средства Кремлю.
- Однако власти ЕС уже нашли путь, исключающий худшие сценарии.
У Украины все же есть шанс получить 140 млрд евро
Долгое время Бельгия беспокоилась: если 140 миллиардов евро все-таки предоставят Украине, то пророссийские Венгрия или Словакия может наложить вето на возобновление режима европейских санкций против России.
В случае возникновения такой ситуации, официальный Брюссель вынужден будет немедленно вернуть Кремлю все средства.
Существует высокий риск того, что Виктор Орбан может сделать именно это, ведь пролонгирование санкций требует единодушия и должно возобновляться каждые полгода.
Европейские власти намерены интерпретировать это так, что учитывая колоссальные финансовые ставки, именно квалифицированному большинству стран будет достаточно для одобрения продления санкций.
Это де-факто лишит режим Орбана потенциального права вето.
Кроме того, указано, что указанный инструмент сможет обеспечить поддержку Бельгии.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-