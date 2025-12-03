140 млрд євро для України. ЄС знайшов вихід із глухого кута
Категорія
Економіка
Дата публікації

140 млрд євро для України. ЄС знайшов вихід із глухого кута

Україна все ж має шанс отримати 140 млрд євро
Джерело:  Politico

Як вдалося дізнатися виданню Politico, виконавча влада Європейського Союзу пропонує юридичне рішення, що дасть можливість уникнути необхідності Бельгії виплачувати мільярди євро у разі, якщо Угорщина накладе вето на продовження санкцій проти Росія.

Головні тези:

  • У разі вето від Угорщини чи Словаччини на санкції проти Росії, Брюссель буде змушений повернути кошти Кремлю.
  • Однак влада ЄС уже знайшла шлях, який унеможливлює найгірші сценарії.

Тривалий період часу Бельгія непокоїлася: якщо 140 мільярдів євро все-таки нададуть Україні, то проросійські Угорщина чи Словаччина, може накласти вето на поновлення режиму європейських санкцій проти Росії.

У разі виникнення такої ситуації, офіційний Брюссель буде вимушений негайно повернути Кремлю усі кошти.

Існує високий ризик того, що Віктор Орбан може зробити саме це, адже пролонгування санкцій вимагає одностайності й повинні поновлюватися кожні пів року.

Комісія тепер знайшла спосіб обійти проблему "імені Орбана": вона хоче вдатися до пункту у статті 122 договору ЄС, який дозволяє урядам вирішувати "в дусі солідарності між державами-членами щодо заходів, що відповідають економічній ситуації".

Європейська влада має намір інтерпретувати це так, що враховуючи колосальні фінансові ставки, саме кваліфікованої більшості країн буде достатньо для схвалення продовження санкцій.

Це де-факто позбавить режим Орбана потенційного права вето.

Окрім того, вказано, що вказаний інструмент  — спосіб забезпечити підтримку Бельгії.

Юристи Євросоюзу погоджуються, що гнучке формулювання статті 122 виправдовує перегляд вимог щодо одностайності, оскільки скасування санкцій принесе хаос в європейську економіку.

