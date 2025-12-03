Спикер Кремля Дмитрий Песков решил публично пугать Европейский союз ужасающими последствиями, если он полностью откажется от ископаемого топлива из России.
Главные тезисы
- В настоящее время ЕС каждый месяц платит России за импорт ископаемого топлива 1,5 млрд евро.
- Однако официальный Брюссель настроен уменьшить эту цифру до нуля.
Команда Путина напугана решением Европы
Российские пропагандисты призвали Дмитрия Пескова отреагировать на заявление Урсулы фон дер Ляен.
Последняя недавно четко дала понять, что Европа вступает в новую эру, в которой она в конце концов обретет независимость от российской нефти.
Спикер Кремля решил не скрывать своего раздражения и начал пугать ЕС серьезными последствиями этого решения.
По убеждению представителя Путина, Европа будет зависеть от газа, который стоит дороже, а порой гораздо дороже российского газа.
Как уже упоминалось ранее, 2 декабря Совет Евросоюза и представители Европарламента наконец-то смогли достичь предварительного согласия относительно постепенного отказа от импорта российского газа.
Что важно понимать, это должно произойти до конца 2027 года.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-