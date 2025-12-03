У Путина паникуют из-за отказа Европы от российских нефти и газа
Категория
Экономика
Дата публикации

У Путина паникуют из-за отказа Европы от российских нефти и газа

Команда Путина напугана решением Европы
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Спикер Кремля Дмитрий Песков решил публично пугать Европейский союз ужасающими последствиями, если он полностью откажется от ископаемого топлива из России.

Главные тезисы

  • В настоящее время ЕС каждый месяц платит России за импорт ископаемого топлива 1,5 млрд евро.
  • Однако официальный Брюссель настроен уменьшить эту цифру до нуля.

Команда Путина напугана решением Европы

Российские пропагандисты призвали Дмитрия Пескова отреагировать на заявление Урсулы фон дер Ляен.

Последняя недавно четко дала понять, что Европа вступает в новую эру, в которой она в конце концов обретет независимость от российской нефти.

Спикер Кремля решил не скрывать своего раздражения и начал пугать ЕС серьезными последствиями этого решения.

По убеждению представителя Путина, Европа будет зависеть от газа, который стоит дороже, а порой гораздо дороже российского газа.

Таким образом, Европа обрекает себя на гораздо более дорогие источники энергии, что неизбежно приведет к последствиям для экономики Европы и снижению конкурентоспособности Европы. Это лишь ускорит наметившийся за последние годы процесс относительно потери европейской экономикой своего лидирующего потенциала.

Дмитрия Песков

Дмитрия Песков

Спикер Кремля

Как уже упоминалось ранее, 2 декабря Совет Евросоюза и представители Европарламента наконец-то смогли достичь предварительного согласия относительно постепенного отказа от импорта российского газа.

Что важно понимать, это должно произойти до конца 2027 года.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Навроцкий выдвинул требование Зеленскому для "дружбы с Польшей"
Отношения Навроцкого и Зеленского до сих пор под вопросом
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Норвегия объявила важное решение для усиления ВСУ
Норвегия решила увеличить помощь для Украины
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
140 млрд евро для Украины. ЕС нашел выход из тупика
У Украины все же есть шанс получить 140 млрд евро

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?