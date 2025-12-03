Спикер Кремля Дмитрий Песков решил публично пугать Европейский союз ужасающими последствиями, если он полностью откажется от ископаемого топлива из России.

Команда Путина напугана решением Европы

Российские пропагандисты призвали Дмитрия Пескова отреагировать на заявление Урсулы фон дер Ляен.

Последняя недавно четко дала понять, что Европа вступает в новую эру, в которой она в конце концов обретет независимость от российской нефти.

Спикер Кремля решил не скрывать своего раздражения и начал пугать ЕС серьезными последствиями этого решения.

По убеждению представителя Путина, Европа будет зависеть от газа, который стоит дороже, а порой гораздо дороже российского газа.

Таким образом, Европа обрекает себя на гораздо более дорогие источники энергии, что неизбежно приведет к последствиям для экономики Европы и снижению конкурентоспособности Европы. Это лишь ускорит наметившийся за последние годы процесс относительно потери европейской экономикой своего лидирующего потенциала. Дмитрия Песков Спикер Кремля

Как уже упоминалось ранее, 2 декабря Совет Евросоюза и представители Европарламента наконец-то смогли достичь предварительного согласия относительно постепенного отказа от импорта российского газа.