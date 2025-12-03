У Путіна панікують через відмову Європи від російських нафти і газу
У Путіна панікують через відмову Європи від російських нафти і газу

Пєсков
Джерело:  online.ua

Речник Кремля Дмитрій Пєсков вирішив публічно лякати Європейський союз жахливими наслідками, якщо він повністю відмовитись від викопного палива з Росії.

Головні тези:

  • Наразі ЄС кожного місяця сплачує Росії за імпорт викопного палива 1,5 млрд євро.
  • Однак офіційний Брюссель налаштований зменшити цю цифру до нуля.

Команда Путіна налякана рішенням Європи

Російські пропагандисти закликали Дмитра Пєскова відреагувати на заяву Урсули фон дер Ляєн.

Остання нещодавно чітко дала зрозуміти, що Європа вступає у нову еру, у якій вона врешті-решт здобу незалежність від російської нафти.

Речник Кремля вирішив не приховувати свого роздратування та почав лякати ЄС серйозними наслідками цього рішення.

На переконання представника Путіна, Європа буде залежати від газу, який коштує дорожче, а часом значно дорожче, ніж російський газ.

Таким чином Європа прирікає себе на набагато дорожчі джерела енергії, що неминуче призведе до наслідків для економіки Європи і зниження конкурентоспроможності Європи. Це лише прискорить процес, що намітився за останні роки, щодо втрати європейською економікою свого лідируючого потенціалу.

Дмитра Пєсков

Дмитра Пєсков

Речник Кремля

Як уже згадувалося раніше, 2 грудня Рада Євросоюзу та представники Європарламенту врешті змогли досягти попередньої згоди щодо поступової відмови від імпорту російського газу.

Що важливо розуміти, це має статися до кінця 2027 року.

