Норвегія оголосила важливе рішення для посилення ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації

Норвегія вирішила збільшити допомогу для України

Шеф норвезької дипломатії Еспен Барт Ейде офіційно підтвердив, що уряд його країни вирішив виділити ще пів мільярда доларів на програму PURL, головна мета якої полягає у фінансуванні американської зброї для Сил оборони України.

Головні тези:

  • Норвегія хоче посилити позиції України на полі бою під час так званих “мирних перемовин”.
  • НАТО забезпечує щомісячне фінансування для України у розмірі 1 млрд доларів США. 

Що важливо розуміти, після офіційного ухвалення цього рішення Норвегія, яка вже є одним з лідерів у спонсоруванні потреб ЗСУ, де-факто планує самотужки покрити половину сумарного планового фінансування у грудні 2025 року.

Сьогодні Норвегія оголосить про додаткові 500 мільйонів доларів на програму PURL, які будуть надані двома пакетами: один з Німеччиною і Польщею та один з Німеччиною і Нідерландами, — наголосив Еспен Барт Ейде.

За словами глави МЗС Норвегії, та різке збільшення пожертв на PURL — це бажання його країни підтримати Україну саме під час так званих "мирних переговорів".

Зараз настав момент різко наростити підтримку України, щоби українці могли вести переговори з позиції сили, — додав дипломат.

На його переконання, навіть якщо переговори виявляться успішними, потреба озброєння української армії залишиться актуальною:

Важливо також пам'ятати, що коли війна завершиться — Україна має бути сильною і здатною захистити себе від відновлення бойових дій.

