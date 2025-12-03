Норвегія оголосила важливе рішення для посилення ЗСУ

Шеф норвезької дипломатії Еспен Барт Ейде офіційно підтвердив, що уряд його країни вирішив виділити ще пів мільярда доларів на програму PURL, головна мета якої полягає у фінансуванні американської зброї для Сил оборони України.

Норвегія вирішила збільшити допомогу для України

Що важливо розуміти, після офіційного ухвалення цього рішення Норвегія, яка вже є одним з лідерів у спонсоруванні потреб ЗСУ, де-факто планує самотужки покрити половину сумарного планового фінансування у грудні 2025 року.

Сьогодні Норвегія оголосить про додаткові 500 мільйонів доларів на програму PURL, які будуть надані двома пакетами: один з Німеччиною і Польщею та один з Німеччиною і Нідерландами, — наголосив Еспен Барт Ейде. Поширити

За словами глави МЗС Норвегії, та різке збільшення пожертв на PURL — це бажання його країни підтримати Україну саме під час так званих "мирних переговорів".

Зараз настав момент різко наростити підтримку України, щоби українці могли вести переговори з позиції сили, — додав дипломат. Поширити

На його переконання, навіть якщо переговори виявляться успішними, потреба озброєння української армії залишиться актуальною: