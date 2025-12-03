Норвегія оголосила важливе рішення для посилення ЗСУ

Шеф норвезької дипломатії Еспен Барт Ейде офіційно підтвердив, що уряд його країни вирішив виділити ще пів мільярда доларів на програму PURL, головна мета якої полягає у фінансуванні американської зброї для Сил оборони України.
Головні тези:
- Норвегія хоче посилити позиції України на полі бою під час так званих “мирних перемовин”.
- НАТО забезпечує щомісячне фінансування для України у розмірі 1 млрд доларів США.
Норвегія вирішила збільшити допомогу для України
Що важливо розуміти, після офіційного ухвалення цього рішення Норвегія, яка вже є одним з лідерів у спонсоруванні потреб ЗСУ, де-факто планує самотужки покрити половину сумарного планового фінансування у грудні 2025 року.
За словами глави МЗС Норвегії, та різке збільшення пожертв на PURL — це бажання його країни підтримати Україну саме під час так званих "мирних переговорів".
На його переконання, навіть якщо переговори виявляться успішними, потреба озброєння української армії залишиться актуальною:
