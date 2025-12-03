ЄС визначив дату тотальної відмови від російського газу

Рада Європейського Союзу та Європейський парламент змогли досягти політичної згоди стосовно регламенту, який визначає правила поетапної відмови від імпорту російського природного газу. Якщо цей документ врешті схвалять, то повна заборона настане до кінця 2027 року.
Головні тези:
- У разі порушення нових правил передбачені штрафи як для компаній, так і для фізичних осіб.
- Новий документ також зобов'язує країни-члени подавати національні плани диверсифікації постачання.
ЄС планує повністю відмовитися від російського газу
Журналісти звертають увагу на те, що узгоджений регламент є головним елементом плану REPowerEU, який націлений на посилення енергетичної незалежності Європи.
Окрім того, вказано, що цей документ фактично вводить юридично зобов'язувальну повну заборону на імпорт російського газу — як скрапленого (СПГ), так і трубопровідного.
Фінальна заборона для довгострокових контрактів на трубопровідний газ набуде чинності не пізніше 1 листопада 2027 року.
Що важливо розуміти, щоб стовідсотково гарантувати дотримання заборони, офіційний Брюссель планує ввести систему попереднього дозволу на імпорт.
А це означає, що для російського газу інформацію необхідно буде подавати мінімум за місяць до постачання.
