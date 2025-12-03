ЄС визначив дату тотальної відмови від російського газу

Рада Європейського Союзу та Європейський парламент змогли досягти політичної згоди стосовно регламенту, який визначає правила поетапної відмови від імпорту російського природного газу. Якщо цей документ врешті схвалять, то повна заборона настане до кінця 2027 року.

ЄС планує повністю відмовитися від російського газу

Журналісти звертають увагу на те, що узгоджений регламент є головним елементом плану REPowerEU, який націлений на посилення енергетичної незалежності Європи.

Окрім того, вказано, що цей документ фактично вводить юридично зобов'язувальну повну заборону на імпорт російського газу — як скрапленого (СПГ), так і трубопровідного.

Фінальна заборона для довгострокових контрактів на трубопровідний газ набуде чинності не пізніше 1 листопада 2027 року.

Для довгострокових угод щодо СПГ обмеження почнуть діяти з 1 січня 2027 року. Для короткострокових контрактів, укладених до червня 2025 року, передбачено перехідний період: заборона на російський СПГ запрацює з 25 квітня 2026 року, а на трубопровідний газ — з 17 червня 2026 року. Поширити

Що важливо розуміти, щоб стовідсотково гарантувати дотримання заборони, офіційний Брюссель планує ввести систему попереднього дозволу на імпорт.