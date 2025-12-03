ЕС определил дату тотального отказа от российского газа
ЕС определил дату тотального отказа от российского газа

ЕС планирует полностью отказаться от российского газа
Совет Европейского Союза и Европейский парламент смогли достичь политического согласия относительно регламента, определяющего правила поэтапного отказа от импорта российского природного газа. Если этот документ наконец-то одобрят, то полный запрет настанет до конца 2027 года.

  • В случае нарушения новых правил предусмотрены штрафы как для компаний, так и для физических лиц.
  • Новый документ также обязывает страны-члены представлять национальные планы диверсификации поставок.

ЕС планирует полностью отказаться от российского газа

Журналисты обращают внимание на то, что согласованный регламент является главным элементом плана REPowerEU, который нацелен на усиление энергетической независимости Европы.

Кроме того, указано, что этот документ фактически вводит юридически полный запрет на импорт российского газа как сжиженного (СПГ), так и трубопроводного.

Финальный запрет для долгосрочных контрактов на трубопроводный газ вступит в силу не позднее 1 ноября 2027 года.

Для долгосрочных соглашений по СПГ ограничения начнут действовать с 1 января 2027 года. Для краткосрочных контрактов, заключенных до июня 2025, предусмотрен переходный период: запрет на российский СПГ заработает с 25 апреля 2026 года, а на трубопроводный газ — с 17 июня 2026 года.

Что важно понимать, чтобы полностью гарантировать соблюдение запрета, официальный Брюссель планирует ввести систему предварительного разрешения на импорт.

А это значит, что для российского газа информацию необходимо будет подавать минимум за месяц до поставки.

